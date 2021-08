Jahrestag der Katastrophe Der Libanon erhebt sich gegen die «Mörder»: 300'000 auf Beiruts Strassen Die Menschenmassen fordern, dass die Verantwortlichen der Explosionskatastrophe zur Rechenschaft gezogen werden. Sie erhalten prominente Unterstützung.

Geschätzte 300000 Menschen gingen im Libanon gestern auf die Strasse, um gegen die Regierung zu demonstrieren. Bild: Sam Tarling/Getty

«Sie hätten besser geschwiegen», empört sich Nadim Bitar über die Erklärungen der Politikerklasse. Kurz vor dem gestrigen Jahrestag der Explosionskatastrophe im Beiruter Hafen versprach der greise Staatspräsident Michel Aoun, dass die Schuldigen bestraft werden. «Sie spielen sich als Unschuldslämmer auf», sagt Hotelmanager Bitar. «Dabei sind sie doch die Verbrecher, die für den Untergang des Libanons verantwortlich sind.»

Seine Empörung ist nicht unberechtigt. Drei Wochen vor der verheerenden Detonation im Beiruter Hafen am 4. August 2020 erhielt Staatspräsident Aoun ein Schreiben der Sicherheitsbehörden. Darin war von einer «bevorstehenden Katastrophe» die Rede, falls das am Hafen gelagerte, hochexplosive Ammoniumnitrat nicht weggeschafft werde. Doch statt selbst die Initiative zu ergreifen, schob Aoun die Verantwortung auf das Transportministerium. Das per Post verschickte Warnschreiben erreichte das Ministerium erst am Tag der Explosion.

Mindestens 300'000 Libanesen versammelten sich gestern auf den Stadtautobahnen am Beiruter Hafen, um «Frieden und Gerechtigkeit» zu fordern. In ihren Händen hielten sie gerahmte Fotos der über 200 Menschen, die am Abend des 4.August 2020 getötet wurden. «Never4give» – niemals vergeben – steht auf einem der vielen Transparente. «Wir sind Geiseln einer Regierung von Mördern», steht auf einem anderen Spruchband in blutroten Lettern.

Macrons Warnung verpufft im libanesischen Parlament

In ihren Erklärungen hatten libanesische Politiker davor gewarnt, den Jahrestag nicht für gegenseitige Schuldzuweisungen zu missbrauchen. Tatsächlich hatte die herrschende Klasse in den letzten Jahren aber nichts anderes getan, als sich gegenseitig die unzähligen Missstände im Lande anzulasten. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hatte auf der gestrigen Pariser Geberkonferenz für den Libanon die Explosionskatastrophe als «Ergebnis eines dysfunktionalen Systems» bezeichnet, das «die Krise verschärft hat, als es seine persönlichen Interessen über die Interessen des Volkes stellte». Dass die zugesagten Reformen durchgeführt würden, glaubt trotz Macrons Warnung kaum jemand im Land.

Es ist totenstill am Beiruter Hafen, als um 18.07 Uhr mit einer Schweigeminute der Opfer gedacht wird. Im nahen Centre Ville setzt die Polizei währenddessen Tränengas ein, nachdem eine Gruppe von Demonstranten versuchte, das Parlament zu stürmen. Die Abgeordneten haben sich bis heute geweigert, zur Aufklärung der Katastrophe beizutragen.