Der Papst verliert seine Sprecher

Missbrauch, Kurienreform, Verhältnis zum Islam – Der Vatikan 2019

An Bewegung wird es Papst Franziskus 2019 nicht mangeln. In den drei ersten Monaten stehen gleich Reisen nach Mittelamerika, in arabische Länder und nach Nordafrika auf dem Programm. Aber auch zu Hause im Vatikan braucht der 82-Jährige keine Langeweile fürchten. Der weltweite Missbrauchsskandal und eine Debatte über kirchliche Ämter stehen auf der Agenda.