Deutsches Versuchslabor lässt Tiere qualvoll verenden – Spuren führen in die Schweiz

200 demonstrieren in Freiburg gegen Tierversuche

Rund 200 Personen haben am Samstag in Freiburg gegen Tierversuche demonstriert. Der Protestzug am Internationalen Tag gegen Tierversuche führte zum Universitätsgebäude Pérolles, wo in Laboratorien Versuche an Affen und anderen Tieren stattfinden.