Deutschland Achterbahnwagen prallen ineinander – Unfall auf Oktoberfest Auf dem Oktoberfest kam es am Samstagabend zu einem Unfall auf einer Achterbahn mit mehreren Verletzten.

Am Samstagabend prallten auf dem Oktoberfest in München in der Achterbahn «Höllenblitz» zwei Wagen ineinander. Mehrere Personen wurden bei dem Unfall verletzt, wie die «Bild» berichtet.

Das Oktoberfest ist mit einem Unfall gestartet. Bild: Keystone

Der «Höllenblitz» ist die grösste Indoor-Achterbahn der Welt. Es werden Geschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern erreicht.

Update folgt…