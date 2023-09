Deutschland «Bin gespannt auf die Memes»: Bundeskanzler trägt nach Jogging-Unfall eine Augenklappe Nach einem Sportunfall am Wochenende zeigt sich der deutsche Regierungschef Olaf Scholz sichtlich gezeichnet in den sozialen Medien. Die Reaktionen folgen prompt.

Es sehe schlimmer aus, als es ist, schreibt Bundeskanzler Olaf Scholz zu diesem Bild auf Social Media. Steffen Kugler Handout/EPA

Schürfungen an Kinn, Nase, Wange und mit einer schwarzen Augenklappe – so zeigt sich der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag auf den sozialen Medien. Der Grund: Am vergangenen Samstag stürzte er beim Joggen. Ein Arzt habe die Verletzungen untersucht und keine weiteren Schäden festgestellt, berichtete die «Bild»-Zeitung.

Einen gemeinsamen Wahlkampfauftritt mit Innenministerin Nancy Faeser am Sonntag musste Scholz deswegen absagen. Am Montag sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit: «Er war heute morgen ganz gut gelaunt, sieht aber noch etwas ramponiert aus.» Das Foto habe man veröffentlicht, damit sich alle an seinen Anblick in den nächsten ein, zwei Wochen gewöhnen können.

Zum Social-Media-Post schreibt der Kanzler witzelnd: «Wer den Schaden hat … Bin gespannt auf die Memes.» Die lassen nicht lange auf sich warten. Sie zeigen den SPD-Politiker zum Beispiel mit einem blauen Pflaster mit Emojis statt der schwarzen Augenklappe.

Die meisten bearbeiteten Bilder zeigen den Bundeskanzler aber als Piraten: In einem Gemälde, wie in der Kindersendung Spongebob Schwammkopf, mit Totenkopf-Mütze und Papagei auf der Schulter oder unbearbeitet, dafür mit Sprüchen, wie: «Ob ihn die Arrrrrrrrrrbeit als Kanzler verändert hat?» oder «So siehst du aus, wenn du Jack Sparrow auf Wish bestellst» – in Anspielung auf den Protagonisten aus dem Film «Fluch der Karibik».

«Mit dem Zweiten sieht man eh besser», spottet der Account der ZDF-Mediathek. Scholz’ Post endet optimistisch. Er dankt seinen Followerinnen und Followern für die guten Wünsche und versichert: «Sieht schlimmer aus, als es ist!»