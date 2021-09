Deutschland CDU-Kandidat Armin Laschet zieht nahe der Schweizer Grenze die letzten Register: Jetzt geht er auf die Grünen los Drei Tage vor der Bundestagswahl reist der Kandidat der Union nach Süddeutschland, kritisiert die Grünen, sagt Annalena Baerbock rede «Unsinn» - und verliert kein einziges Wort über Bundeskanzlerin Angela Merkel.

CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet schaltet in den letzten Wahlkampf-Zügen immer mehr auf Angriff. Oliver Dietze / AP

Armin Laschet ist in Not. Der Kanzlerkandidat von CDU und CSU hat im Wahlkampf einen beispiellosen Abstieg hingelegt. Als klarer Favorit gestartet, liegt seine Union wenige Tage vor der Bundestagswahl hinter der bereits für tot erklärten SPD zurück. Wie will Laschet das noch drehen?

Ein Augenschein im süddeutschen Städtchen Villingen-Schwenningen zeigts: Mit scharfen Attacken auf die Grünen. Und noch etwas fiel auf: Kein einziges Mal fiel der Name «Angela Merkel».

Der Münsterplatz in Villingen ist voll. Mehr als 500 Menschen sind bei strahlendem Sonnenschein gekommen, um dem «nächsten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland» zu lauschen. So wurde er vom örtlichen CDU-Kandidaten Thorsten Frei angekündigt. Als Laschet dann die Bühne betrat, nannte Frei ihn irrtümlicherweise «Erwin» - korrigierte sich aber schnell. Laschet fands nicht schlimm. Auch, weil Baden-Württembergs Langzeit-Ministerpräsident Teufel im Publikum sass – der zum Vornamen Erwin heisst.

Der Münsterplatz in Villingen ist voll: Die meisten freuen sich auf den Auftritt von CDU-Chef Armin Laschet. Eine kleine Gruppe ist zum Stören gekommen. fho

Armin begrüsste Erwin persönlich – und ging dann auf die Grünen los. «Wer will denn in Deutschland rot-rot-grün?», ruft Laschet ins Publikum. Ein kleines Grüppchen jubelt. Laschet zählt durch:

«Eins, zwei,… zwölf. Zwölf Leute. Der Rest von Deutschland will das nicht!»

500 jubeln. Laschet, dem häufig eine gewisse Schwerfälligkeit bei öffentlichen Auftritten nachgesagt wird, hat in Villingen den Ton ganz gut getroffen.

Und weiter gings in diesem Stil. «Sie halten Sonnenblumen in die Luft, das soll wohl bedeuten, dass Sie die Grünen wählen», sagt Laschet zu einem Zuhörer, der mit einem ganzen Strauss im Arm gekommen war. «Dann will ich ihnen mal was sagen», fuhr Laschet fort. Er erklärte dann, wie man Stahl produziert. Bei dem Prozess werde CO2 frei. Ein Naturgesetz sei das. «Der Bundestag kann viele Gesetze ändern», so Laschet, «aber nicht die Naturgesetze. Das muss man den Grünen manchmal erklären.»

Ein langer Weg bis zur Koalition

Zum Schluss singt Armin Laschet die Nationalhymne mit. fho

Dann nahm er sich Annalena Baerbock persönlich vor. «Frau Baerbock sagt, Verbote seien ein Innovationstreiber. Unsinn ist das!» schimpft Laschet. Ohnehin blockierten die Grünen alles was nach Fortschritt aussieht mit Bürgerinitiativen. Von Stromleitungen bis zu neuen Fahrradwegen. Und den Kohleabbau bis zum Jahr 2045 hätten die Grünen ja auch beschlossen, in der Regierung in Nordrhein-Westfalen. In der Opposition kritisierten sie dann aber lautstark den Kohleabbau. «Wir sind vor die Menschen hingestanden und haben den Bergleuten erklärt, dass wir ihr Kraftwerk schliessen. Ich weiss nicht ob ein Grüner sowas schonmal gemacht hat.»

Eine von Laschets CDU angeführte Dreierkoalition mit der FDP und den Grünen ist, neben Der «Ampel» aus SPD, FDP und Grünen, immernoch das wahrscheinlichste nächste Regierungsbündnis. Wie steinig der Weg bis dahin aber werden könnte, zeigte der Kanzlerkandidat der Union in Villingen mehr als deutlich.