Deutschland Die AfD hat von ihrem Schrecken verloren - wieder sucht sie nach einer neuen Führung und droht weiter nach rechts abzudriften Ukraine-Krieg und Corona - Themen, mit denen Populisten punkten könnten. Nicht so die AfD. Sie verliert Wahlen an Wahlen. Jetzt sucht sie neue Chefs. Und steht wieder einmal vor einer Richtungswahl. Haben in Deutschland die Pol-Parteien ihren Zenit überschritten?

Sie führen die AfD-Fraktion im Bundestag und geben auch sonst den Ton an: Parteichef Tino Chrupalla und Alice Weidel. Keystone/08.10.2021

Bei den vergangenen zehn Wahlen in Deutschland, inklusive der Bundestagswahl im vergangenen September, musste die Alternative für Deutschland (AfD) stets Verluste in Kauf nehmen. Zuletzt schaffte sie in Nordrhein-Westfalen und im Saarland nur knapp den Wiedereinzug ins Landesparlament. In Schleswig-Holstein flog sie gar aus dem Landtag. Nur im Osten geniesst die politische Kraft den Status einer Volkspartei. Sie hat von ihrem Schrecken der Jahre 2015 bis 2017 eingebüsst. Im Soge der Flüchtlingskrise enterte die Partei sämtliche Landesparlamente und zog als stärkste Oppositionskraft in den Bundestag ein.

Am Wochenende treffen sich die Delegierten im sächsischen Riesa zu ihrem Parteitag. Einmal mehr verkommt der Anlass zu einer Richtungsentscheidung. Die Parteispitze muss neu besetzt werden, nachdem der als gemässigt geltende Professor der Volkswirtschaft, Jörg Meuthen, Anfang Jahr den Bettel hingeworfen hat. Teile der Partei stünden «nicht mehr auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung», sagte der heute 60-Jährige. Er sehe in der Partei «ganz klar totalitäre Anklänge.» Meuthen, der aus Machtkalkül zunächst selbst den rechtsextremen Flügel seiner Partei umgarnt hatte, scheiterte mit dem Versuch, die ins Visier des Verfassungsschutzes geratene Partei als gemässigte liberal-konservative Kraft rechts der Union zu positionieren. 2023 feiert die Partei ihr zehnjähriges Bestehen. Meuthen ist bereits die dritte Führungskraft, die den Machtkampf gegen die Rechtsaussen verliert. Zuvor suchte schon Partei-Mitgründer und Volkswirt Bernd Lucke das Weite, später auch Frauke Petry, eine Chemikerin.

Gegenwind für Parteichef Chrupalla nach Wahlniederlagen

Derzeit wird die Partei, die wegen demokratiefeindlicher Tendenzen als Gesamtes vom Geheimdienst unter Beobachtung steht, von Tino Chrupalla geführt, einem früheren Malermeister aus Sachsen. Zusammen mit Alice Weidel führt er auch die Bundestagsfraktion. Chrupalla gilt als dem offiziell aufgelösten, aber in der Partei immer noch starken Einfluss ausübenden rechtsextremen «Flügel» rund um den Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke als gewogen. Allerdings ist Chrupalla nach einer Reihe schmerzhafter Wahlverluste längst nicht mehr unumstritten. Viele in der Partei sprechen ihm die Fähigkeit ab, die gespaltene Partei zu einen. In Anspielung auf seinen gelernten Beruf nennen ihn Kritiker parteiintern den «Pinsel».

Die fehlende Homogenität ist das Problem der AfD. Die Flüchtlingskrise trug die Partei quasi wie von alleine an die politische Oberfläche, die Partei gewann an Wählerstimmen, obschon aus ihren Reihen extremistische Ausfälligkeiten zu vernehmen waren oder ihr Führungspersonal schlicht inkompetent agierte. Der Wählerschaft war das egal, Hauptsache eine Partei stellte sich Merkels Flüchtlingskurs entgegen. Tausende strömten in die Partei, bis 2015 gab es nicht einmal Aufnahmegespräche. So wusste niemand, wer es überhaupt alles in die AfD drängt. Die Partei vereinte Konservative, Besorgte und Extremisten. Parteimitglieder gelangten in Führungspositionen, die Vergangenheiten in rechtsextremen Kameradschaften und von Politik keine Ahnung hatten.

Die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg gaben der Partei nicht jene Themen zurück, von denen sie als Rechtspopulisten hätten profitieren können. Bei Corona war die Fraktion gespalten in das Lager, das gegen Masken- und Impfpflicht anredete und mit Corona-Leugnern gemeinsam demonstrierte - und jenen Besorgten, die sich vor Corona fürchteten. Beim Ukraine-Krieg geht ebenfalls ein Riss durch die Partei. Während einige Parteiexponenten in bester Putin-Propaganda über US-Biowaffenlabore in der Ukraine fantasieren und sich ihrer guten Kontakte in die russische Führung loben, verurteilen andere Putins Angriffskrieg aufs Schärfste. Parteichef Chrupalla, der im Dezember 2020 von Russlands Aussenminister Sergej Lawrow persönlich in Moskau empfangen worden war, kritisierte kurz nach dem russischen Überfall die geplante Waffenlieferungen und Sanktionen gegen das Regime in Moskau:

«Es darf in diesen Tagen aber nicht unser Ziel sein, den einen Schuldigen auszumachen.»

Bei der Abstimmung zum 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr votierten 33 AfD-Abgeordnete im Bundestag dafür, 35 dagegen. Die Wählerschaft weiss schlicht nicht, was die Partei genau will.

Alle reden über ihn, doch wie stark ist sein Einfluss wirklich? Der Thüringer AfD-Chef gilt innerhalb der Partei als «Scheinriese», trotzdem hat er so viele Anhänger, dass er die Partei massgeblich mitprägt. Keystone/

Martin Schutt

In Riesa wird sich entscheiden, ob die AfD weiter nach rechts abdriftet und so für bürgerlich-konservative Wähler weiter an Attraktivität verliert. Schon jetzt wenden sich Gemässigte von der AfD ab, da sie nach der Beobachtung durch den Geheimdienst berufliche und gesellschaftliche Nachteile fürchten. Der vom Geheimdienst offiziell als Rechtsextremist geführte Björn Höcke kokettiert mit einer Kandidatur für die Parteispitze, doch dürfte dies vor allem ein Machtspiel des Thüringers sein.

Gegenwärtig scheint es so, dass die Rechtspopulisten in Deutschland ihren Zenit überschritten haben. Der Gesellschaftswissenschaftler der Universität Kassel, Professor Wolfgang Schroeder, sagt:

«Der Zyklus, der sie geprägt hat, war die Migration. Dieser ist vorbei.»

Aktuelle Themen wie Corona oder die Ukraine «lassen sich nicht so eindeutig besetzen, wie das die AfD gerne möchte.» Die Partei trete auf der Stelle, bleibe aber für etwa 10 Prozent der Wählerschaft attraktiv, im Osten für mehr als 20 Prozent. Insgesamt zeige sich derzeit die Tendenz, dass Pol-Parteien in Deutschland von den grossen Krisen nicht profitierten - auch die Linkspartei kämpft um ihr politisches Überleben. «Die Menschen haben die Erwartung, dass diejenigen, die an der Macht sind, ihre Macht auch sinnvoll einsetzen.»

Das belegen auch Umfragen: Trotz lauter Kritik einer Minderheit wurde die Corona-Politik der Bundesregierung von bisweilen 85 Prozent der Bürgerinnen und Bürger mitgetragen. Auch im Ukraine-Krieg täuscht der Eindruck, der durch die anhaltende Kritik am Führungsstil von Kanzler Olaf Scholz entstanden ist. In einer jüngst veröffentlichten Umfrage glauben zwei Drittel der Deutschen, dass Scholz die Ukraine militärisch nicht zu zögerlich unterstützt. Schroeder schliesst:

«Die Gesellschaft rückt wieder enger zusammen.»

Die AfD, aber auch die Linkspartei werden gegenwärtig an die Ränder gedrängt.