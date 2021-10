Deutschland Die «Ampel» wechselt auf Grün – und Söder erklärt die Träume von CDU-Chef Laschet für beendet Bereits morgen Donnerstag soll die neue Regierung unter SPD-Führung vorbereitet werden. Entscheidende Figur in den Verhandlungen ist einmal mehr FDP-Chef Christian Lindner.

Auf ihn wird es nun vor allem ankommen: FDP-Chef Christian Lindner. Er hat 2017 schon einmal Sondierungsgespräche abgebrochen. Michael Probst / AP/

26. September 2021

Eine halbe Stunde liess FDP-Chef Christian Lindner die Medien warten, bis er die Entscheidung seiner Partei verkündete: «Wir haben den Vorschlag eines Gespräch mit der SPD angenommen», sagte der 42-jährige Parteichef. Bereits ab Donnerstag wird in Berlin kräftig an einem Programm der künftigen Bundesregierung gearbeitet.

Lindner blieb kaum ein Ausweg, als Gesprächen mit Grünen und SPD über ein künftiges Regierungsbündnis zuzustimmen. CDU-Chef Armin Laschet ist derart angeschlagen und parteiintern unter Beschuss, dass er kaum den starken Verhandlungsführer geben könnte, den die Union bräuchte, um sich trotz Wahlniederlage irgendwie doch noch ins Kanzleramt zu manövrieren.

Kurz vor der FDP sagten schon die Grünen um die Co-Chefs Habeck und Baerbock, dass sie – wenig überraschend – lieber mit der SPD über eine so genannte «Ampel»-Koalition sondieren wollen als mit der Union über ein «Jamaika»-Bündnis. Hätte Lindner am Mittwoch auf Stur gestellt und verkündet, man wolle sich lieber in eine Regierung mit der Union begeben, wäre ein Patt die Folge gewesen. Der europäische Riese Deutschland wäre vor instabilen Monaten gestanden. Die FDP hat das vorerst verhindert.

Stolpersteine auf dem Weg zur «Ampel»

Die Freien Demokraten bescherten dem Land vor vier Jahren schon einmal eine Phase der Instabilität, als die FDP die Sondierungen mit Union und Grünen im düsteren Berliner November spätnachts platzen liessen. «Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren», verkündete Lindner der verdutzten Medienschar damals. Die Liberalen schlugen daraus kein politisches Kapital, in den Augen vieler Wählerinnen und Wähler mogelten sie sich damals aus der Verantwortung für das Land. Die FDP sackte in Umfragen bedrohlich ab.

Lindner macht vier Jahre später kein Hehl daraus, dass ihm ein «Jamaika»-Bündnis mit der Union nun lieber gewesen wäre als eine Ampel. Der FDP-Chef behält sich vor, die «Ampel» wieder auf rot zu stellen, sollte er inhaltlich zu viele Kompromisse eingehen müssen.

Mögliche Stolpersteine finden sich zwischen Grünen, SPD und den Liberalen zur Genüge. Darunter grüne und rote Forderungen nach Steuererhöhungen, dem Mindestlohn, einen früheren Kohleausstieg oder das Aus für den Verbrennungsmotor – alles Punkte, welche die FDP nicht mittragen möchte. So liess Lindner – wie übrigens auch die Grünen – die Option «Jamaika» weiterhin auf dem Tisch. Für den Fall des Scheiterns der nun anlaufenden Gespräche.

CSU-Chef Markus Söder (links) und CDU-Chef Armin Laschet kurz vor den Wahlen in einem TV-Studio. Tobias Schwarz / AP

«Jamaika» – dorthin fliegen würde gerne CDU-Chef Armin Laschet. Das Bündnis ist seine letzte Hoffnung auf politisches Überleben. Es würde dem Kandidaten, der das historisch schlechteste Ergebnis seiner Union mit 24,1 Prozent massgeblich mitzuverantworten hat, den Einzug ins Kanzleramt doch noch ermöglichen. Alle anderen Szenarien bedeuten ziemlich sicher Laschets Ende an der CDU-Spitze und die drohende Versenkung in der zweiten politischen Reihe.

Dass der 60-Jährige Aachener kaum mehr Kredit in den eigenen Reihen geniesst, daran besteht spätestens nach diesem Mittwoch kein Zweifel. Denn fast zeitgleich, wie Laschet nach wie vor Gesprächsbereitschaft für eine Doch-Noch-Regierung unter seiner Führung bekundete, grätschte ihm CSU-Chef Markus Söder in die Parade. Der Franke erklärte «Jamaika» mehr oder weniger für erledigt: Die «Ampel»-Sondierungen bedeuteten «de facto eine Absage an Jamaika», sagte Söder und fügte hinzu:

«Jetzt ist Ampel die klare Nummer Eins.»

FDP und Grüne müssten den Weg nun gehen, den sie eingeschlagen hätten. Söder wollte damit auch signalisieren: Klammern an die Macht hilft Armin Laschet jetzt nicht mehr weiter. Jetzt soll er loslassen.

SPD-Kanzler in Spe Olaf Scholz nahm die Gesprächsbereitschaft für die «Ampel» gewohnt sachlich zur Kenntnis. «Es ist jetzt an uns, das jetzt umzusetzen», sagte der 63-Jährige.

«Und morgen gehts dann los.»