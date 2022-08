Deutschland «Eine moralische Schande» – Kanzler Scholz widerspricht Holocaust-Vergleich von Mahmud Abbas erst mit Verzögerung Eklat nach Pressekonferenz im Berliner Kanzleramt: Palästinenserpräsident Mahmud Abbas wirft Israel vor, Holocausts an Palästinensern zu verüben. Bundeskanzler Scholz reagierte erst mit Verzögerung. Er wirkte auf den Skandal nicht vorbereitet.

Gemeinsamer Auftritt im Berliner Kanzleramt mit Folgen: Palästinenserpräsident Mahmud Abbas und der deutsche Kanzler Olaf Scholz am Dienstagabend in Berlin. Clemens Bilan/16.08.2022

Die Frage wurde vom Regierungssprecher als die letzte für diesen Abend angekündigt. Ein Journalist wollte von Mahmud Abbas wissen, ob sich Palästina 50 Jahre nach dem durch palästinensische Terroristen verübten Attentats auf das israelische Olympia-Team in München bei Israel entschuldigen werde. Vorne am Stehpult im Presseraum des Kanzleramtes holte der in Berlin zu Besuch weilende Palästinenserpräsident Mahmud Abbas zu seiner empörenden Antwort aus. Neben ihm, mit einem Knopf für die Übersetzung im Ohr: Bundeskanzler Olaf Scholz.

Abbas, inzwischen 87 Jahre alt, ging auf die eigentliche Frage zu der Tragödie vom September 1972, als bei der missglückten Befreiungsaktion elf israelische Athleten, ein deutscher Polizist und fünf der Attentäter starben, nicht ein. Stattdessen holte er zu einer Tirade gegen Israel aus, die er mit einem unsäglichen Vergleich schloss: «Israel hat seit 1947 bis zum heutigen Tag 50 Massaker in 50 palästinensischen Orten begangen», sagte Abbas in seiner Muttersprache. Und fügte hinzu:

«50 Massaker, 50 Holocausts.»

Scholz stand neben seinem Gast aus Palästina, schaute während dessen Antwort stets zu diesem hinüber. Kaum hatte Abbas seinen Eklat platziert, klaubte der deutsche Kanzler den Kopfhörer aus seinem rechten Ohr, über den ihm zuvor die Worte Abbas ins Deutsche übersetzt worden waren. Ein Zeichen an seinen Regierungssprecher, dass er die Veranstaltung sofort abbrechen wollte und auf eine Replik auf den Holocaust-Vergleich verzichtet?

Empörung auch in Israel

Die Pressekonferenz wurde vom Regierungssprecher jedenfalls just nach Abbas Worten für beendet erklärt. Die letzten unsäglichen Worte an diesem Abend gehörten zunächst also Mahmud Abbas. Ein Coup für den Palästinenserpräsidenten, der seine Holocaust-Relativierung auf deutschem Boden unwidersprochen platzieren konnte. 6 Millionen Jüdinnen und Juden verloren im durch Hitler-Deutschland verübten Holocaust ihr Leben. Der israelische Ministerpräsident Jair Lapid reagierte auf Twitter sofort. Dass Mahmud Abbas Israel beschuldige, 50 Holocausts begangen zu haben, während er auf deutschem Boden stehe, «ist nicht nur eine moralische Schande, sondern eine ungeheuerliche Lüge.»

Ich bin zutiefst empört über die unsäglichen Aussagen des palästinensischen Präsidenten Mahmoud #Abbas. Gerade für uns Deutsche ist jegliche Relativierung des Holocaust unerträglich und inakzeptabel. Ich verurteile jeden Versuch, die Verbrechen des Holocaust zu leugnen. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) August 17, 2022

Dass Scholz die Holocaust relativierenden Worte unwidersprochen im Raum stehen liess, sorgt für scharfe Kritik. Der Kanzler, so der Vorwurf, hätte sofort eine Replik auf Abbas geben - und den Gast aus Palästina gar des Raumes verweisen müssen. Oppositionschef Friedrich Merz twitterte am Dienstagabend:

«Ein unfassbarer Vorgang im Kanzleramt. Der Bundeskanzler hätte dem Palästinenserpräsidenten klar und deutlich widersprechen und ihn bitten müssen, das Haus zu verlassen.»

Der frühere CDU-Chef und gescheiterte Kanzlerkandidat Armin Laschet bezeichnete den Auftritt Abbas im Kanzleramt als «die schlimmste Entgleisung, die je im Kanzleramt zu hören war.»

Scholz reagierte noch am Dienstagabend. Gegenüber der «Bild» sprach er davon, dass eine Relativierung des Holocaust gerade für «uns Deutsche unerträglich und inakzeptabel» sei. Das Kanzleramt teilte mit, dass Scholz die Worte seines Gastes empört hätten. Scholz habe auch unmittelbar reagieren wollen, doch sei die Pressekonferenz da schon für beendet erklärt worden.

Die Holocaust-Relativierung von Mahmud Abbas ist nicht völlig überraschend erfolgt. Abbas fährt gegenüber Israel einen Zickzack-Kurs. 2014 bezeichnete er die Judenvernichtung während des Holocaust als das «schlimmste Verbrechen der Neuzeit». Vier Jahre später, 2018, gab Abbas bei einer Rede vor dem Palästinensischen Nationalrat in Ramallah den Juden die Schuld am Holocaust. Nicht der Judenhass seien Grund für die Judenvernichtung durch die Nationalsozialisten, sondern das «soziale Verhalten» der Juden wie das Verleihen von Geld seien der Grund für den Hass und den daraus erfolgten Holocaust. Abbas krebste später zurück und entschuldigte sich bei Israel für diese Aussage.

Einer der palästinensischen Terroristen am 5. September 1972 im Olympischen Dorf in München. Bei der später durchgeführten, missglückten Befreiungsaktion durch die deutschen Behörden starben 11 Israelis, ein Polizist und fünf Attentäter. Keystone

Angesichts der von Abbas wiederholt getätigten Aussagen gegenüber Israel musste das Kanzleramt also damit rechnen, dass es am Dienstagabend möglicherweise zu einem Eklat kommen könnte. Doch Kanzler Scholz wirkte unvorbereitet auf die skandalösen Ausführungen seines Gastes aus Palästina. Es sei doch bekannt, «wes Geistes Kind» Abbas sei, kritisierte der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck. Christoph Heubner vom Internationalen Auschwitz-Komitee unterstellte Abbas, die «Bühne Berlins gezielt genutzt» zu haben, um «die deutsche Erinnerungskultur und die Beziehungen zum Staat Israel zu diffamieren.» Heubner fügte hinzu:

«Es ist erstaunlich und befremdlich, dass die deutsche Seite auf Abbas Provokationen nicht vorbereitet war.»

Immerhin hat Scholz Abbas wenige Minuten vor dessen Holocaust-Vergleich widersprochen. Abbas sprach von israelischer Besatzung und verglich diese mit der Politik des Apartheid-Regimes von Südafrikas während der Zeit der Rassentrennung. Hier schritt Scholz noch entschieden ein. «Ich will ausdrücklich hier an dieser Stelle sagen, dass ich mir das Wort Apartheid nicht zu eigen mache und dass ich das nicht für richtig halte für die Beschreibung der Situation.»

Warum er wenige Minuten später schwieg, als Abbas von «50 Holocausts» sprach, bleibt schleierhaft. Abbas hatte seine Bühne. Mitten in Berlin.