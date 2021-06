Deutschland Geht Angela Merkel als grosse Kanzlerin in die Geschichte ein? Was von ihrer Ära bleibt Letzte Sitzungswoche im Bundestag, letzte Auftritte in Brüssel. 16 Jahre lang regierte Angela Merkel, nun rückt ihr Abgang näher. Sie hat ihr Land, aber auch die EU verändert. Und auch das Verhältnis zur Schweiz. 6 Fragen und Antworten zum Vermächtnis der Kanzlerin.

Fünfzehn Blazer, eine Kanzlerin - die Neujahrsansprache für das Jahr 2021 fehlt auf dem Bild, aber auch an dieser hat sich Angela Merkel, wie bei den anderen zuvor, in ein neues Oberteil gehüllt. Various / EPA

Wie hat sich Deutschland unter Merkel verändert?

16 Jahre lang war Angela Merkel Kanzlerin der grössten Industrienation Europas – das Land hat sich verändert, gesellschaftlich modernisiert. Homosexuelle können heiraten, die Wehrpflicht ist Geschichte. Deutschland zeigte ein offenes, ein freundliches Gesicht, beim «Sommermärchen» 2006, bei der Flüchtlingskrise 2015. Vielen Menschen geht es besser, die Einkommen sind gestiegen, die Arbeitslosigkeit ist – nur durch Corona gebremst – seit 2005 kontinuierlich gesunken.

Doch der ökonomische Erfolg ist nicht Merkels Verdienst alleine, sie erntet die Früchte der Politik von Vorgänger Gerhard Schröder und seiner Arbeitsmarktreform. Der Status als Exportweltmeister hat seinen Preis: Deutschlands Niedriglohnsektor gilt als einer der grössten Europas. Und es gibt weitere Schattenseiten: Modernisiert hat Merkel ihr Land nicht in allen Bereichen, der aufgeblasene Behördenapparat kostet Milliarden, die Verwaltung ist unzureichend digitalisiert, im ländlichen Raum gibt es vielerorts nicht mal Handynetz.

Und: Deutschland gilt als Steuerhölle, die Beschäftigten müssen hier so viel an den Staat abdrücken wie sonst nur in Belgien.

Was waren ihre wichtigsten Entscheidungen?

Angela Merkel hat als Bundeskanzlerin einige politische Krisen durchlebt – die Euro- und Finanzkrise, die Flüchtlingskrise, die Klimakrise und zuletzt die Coronakrise. International hat sie sich einen guten Ruf erarbeitet, galt nach der Wahl Donald Trumps als die «letzte Verteidigerin des freien Westens».

Ihre Losung in der Euro-Krise («scheitert der Euro, dann scheitert Europa») und ihr Drängen, Griechenland mit Milliarden-Hilfspaketen in der Währungsunion zu halten, ihr eigenmächtiges Agieren in der Flüchtlingskrise («Wir schaffen das») oder ihr abrupter Atomausstieg nach Fukushima hatten weitreichende Folgen für Europa und Deutschland.

Angela Merkel hat viel erreicht während ihrer Langzeit-Kanzlerschaft - ihren Landsleuten allerdings auch einiges aufgebürdet. Etwa die rekordhohen Preise für Strom. Stephanie Lecocq / AP

Ihre Euro-Rettung und die Flüchtlingspolitik hat die EU auseinanderdriften lassen, die osteuropäischen Staaten schimpften über den deutschen Moralismus. Die Energiewende ist Merkels Verdienst, aber der Atomausstieg kostet das Land Hunderte von Milliarden, der private Kunde muss mit einem der höchsten Strompreise Europas dafür aufkommen.

Ist Merkel Schuld am Aufstieg der AfD?

Merkel wird bisweilen politischer Opportunismus unterstellt, ihren Entscheidungen lägen demnach kaum Prinzipien von politischer Überzeugung zugrunde, es gehe ihr vielmehr um den Machterhalt. Als viele Deutsche nach der Ehe für alle riefen, bereitete sie kurzerhand den Weg dafür. Als unter dem Schock von Fukushima viele den Atomausstieg forderten, beschloss sie den Ausstieg aus der Kernenergie.

Merkel besetzte Themen der SPD, indem sie die einst so konservative Union in die Mitte rückte – mit dem Resultat, dass demokratische Debatten um brisante Themen gar nicht erst aufkommen konnten und die Genossen durch die «Sozialdemokratisierung der Union» marginalisiert worden sind. Durch die «Linksverschiebung» der Union wurden konservative Parteifreunde Merkels zu politischen Heimatlosen, auf dem rechtskonservativen Flügel entstand eine Repräsentationslücke, die sich vor allem auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015/2016 bemerkbar machte. Die Alternative für Deutschland (AfD) stiess in diese Lücke vor – die Partei ist nicht nur, aber auch Folge von Merkels Politik.

Wird Merkel als grosse Kanzlerin in die Geschichte eingehen?

Ihr Verdienst ist zweifelsohne, dass sie es in einer Zeit einer weltweit zunehmenden politischen Polarisierung und dem Aufkommen von Populisten geschafft hat, Deutschland als politisch stabilen Anker in Europa zu halten. Auch durch ihr unprätentiöses und pragmatisches Auftreten. In der Ägide Merkel ist Deutschland zur Weltmacht aufgestiegen – angestossen durch die USA, hat das Land die Rolle allmählich angenommen.

Mit ihm hatte Merkel ein eher angespanntes Verhältnis: US-Präsident Donald Trump hält die Hand der Kanzlerin beim Gespräch im Weissen Haus. (Washington, 27.04.2018) Evan Vucci / AP

Wechselt Merkel nun zur UNO oder EU?

Damit ist nicht zu rechnen – die 66-Jährige dürfte ihre politische Karriere definitiv beenden. Bereits 2019 sagte sie: «Es gilt das, was ich im Zusammenhang mit meinem Abschied vom Parteivorsitz gesagt habe: Dass ich für kein weiteres politisches Amt, egal wo es ist, auch nicht in Europa, zur Verfügung stehe.»

Wie hat sich das Verhältnis zur Schweiz verändert?

Deutschland pflegt freundschaftliche Beziehungen zum Nachbarn Schweiz – das war vor Merkel so und wird auch so bleiben. Tim Guldimann war von 2010 bis 2015 Schweizer Botschafter in Berlin. Er sagt: «Nicht das Verhältnis zwischen der Schweiz und Deutschland hat sich verändert, atmosphärisch ist alles in Ordnung. Aber die Positionen der beiden Staaten in Europa haben sich verändert.»

Die Schweiz habe sich von der EU in den letzten Jahren eher entfernt, während Deutschland global eine Führungsrolle übernommen habe. «Deutschland ist heute ein globaler Player», sagt Guldimann. Die Schweiz mit ihrer Sonderstellung – kein EU-Mitglied, kein G20-Teilnehmer, kein Nato-Mitglied – hat für die deutsche Politik keine besondere Wichtigkeit. Auch nicht für Merkel. Die Kanzlerin hat deutlich gemacht, dass Deutschland die Schweiz unterstütze – aber für Sonderrechte in der EU bietet Berlin keine Hand.