Deutschland Katastrophe im Westen Deutschlands: Güterzug erfasst mehrere Menschen – ein Kind tot Schweres Bahnunglück im Ruhrgebiet: Möglicherweise hat ein Güterzug mehrere Menschen erfasst. Noch ist die Lage unübersichtlich.

An einer Bahnstrecke in Recklinghausen ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Unglück gekommen. Ein Güterzug habe möglicherweise mehrere Menschen erfasst, sagte eine Sprecherin der Polizei. Nach ersten Angaben des NRW-Innenministeriums sind zwei Kinder von einem Güterzug erfasst worden. Ein Kind sei gestorben und eines schwer verletzt, sagte ein Sprecher des Lagezentrums im NRW-Innenministerium am Donnerstagabend.

Nach Angaben der Feuerwehr sind 35 Feuerwehrleute und Rettungskräfte im Einsatz gewesen. «Wir haben das Gleisbett abgesucht», sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Aufgrund der Dunkelheit und Ausdehnung des Suchgebiets sei eine Drohne eingesetzt worden. Die Unglücksstelle sei in der Nähe eines früheren Güterbahnhofs. Recklinghausen liegt im nördlichen Ruhrgebiet.

Der «Bild» zufolge handelt es sich bei der Gruppe um mehrere junge Menschen. Wie die «Bild» berichteten auch der Westdeutsche Rundfunk (WDR) und die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» (WAZ), die Menschen seien mehrere Hundert Meter weit mitgeschleift worden. (dpa)

+++ Update folgt +++