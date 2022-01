Deutschland «Peinlich und unwürdig»: Alt-Kanzler Schröder nimmt Putin im Ukraine-Konflikt in Schutz Gerhard Schröder lobbyiert für die russische Wirtschaft und ist eng mit Kreml-Chef Wladimir Putin befreundet. In der Ukraine-Krise wirbt er für Verständnis für Moskau. Die SPD hadert mit dem Altkanzler.

Zwei, die sich gut verstehen: Ex-Kanzler Gerhard Schröder und Wladimir Putin bei einem Treffen 2011 in der Nähe von St. Petersburg. Alexey Nikolsky / EPA/06.09.2011

Das Verhältnis der Sozialdemokraten zu ihrem ehemaligen Kanzler Gerhard Schröder ist kompliziert. Einerseits geniesst der heute 77-Jährige Respekt und Achtung in den eigenen Reihen. Dafür, dass er, 1998, den damaligen Kanzler Helmut Kohl vom Sockel stiess und die SPD ins Kanzleramt führte. Dass er 2003 den USA die deutsche Gefolgschaft für den Irak-Krieg verwehrt hatte. Zugleich steht Schröder auch für die Arbeitsmarktreform Agenda 2010. Von der von linken Genossen als neoliberal bezeichneten Hartz-IV-Reform haben sich die Sozialdemokraten nie wirklich erholt.

Und da ist noch Schröders Nähe zu Russland, seine fast innige Freundschaft zu Kreml-Herrscher Wladimir Putin. Kurz nach seinem Ausscheiden aus dem Kanzleramt 2005 heuerte er als Wirtschaftslobbyist für russische Konzerne an. Schröder ist Aufsichtsratsvorsitzender des Ostee-Pipeline-Betreibers Nord Stream AG sowie des teilstaatlichen russischen Gaskonzerns Rosneft. Und: Schröder gilt als der grösste «Putin-Versteher» in den Reihen der Sozialdemokraten. Immer wieder warb er für das Ende von Sanktionen gegenüber Russland, schon kurz nach der Krim-Annexion 2014.

Am Freitag äusserte Schröder in einem Podcast abermals viel Verständnis für das russische Agieren an der Grenze zur Ukraine. Die Nato-Manöver in den baltischen Ländern oder in Polen hätten «Auswirkungen auf das Denken und die Bedrohungsanalyse in Russland selbst», sagte der Altkanzler. Und schob schwere Vorwürfe an die Adresse der Ukraine nach:

«Ich hoffe sehr, dass man endlich

auch das Säbelrasseln in der

Ukraine wirklich einstellt.»

Was aus der Ukraine zu vernehmen sei - auch an Schuldzuweisungen an Deutschland wegen der Absage Berlins an Waffenlieferungen -, «das schlägt manchmal doch dem Fass den Boden aus.» Schröder reagiert darüber hinaus barsch auf die Forderung, Deutschland solle im Falle eines russischen Einmarsches in der Ostukraine als Sanktionsmittel die Nordseepipeline Nord Stream 2 stoppen.

In der Tradition eines Urgesteins

Schröders russlandfreundlicher Kurs hat innerhalb der SPD eine lange Tradition. Viele Genossinnen und Genossen - darunter Generalsekretär Kevin Kühnert oder die Ministerpräsidentin aus Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig - orientieren sich bis heute an der Entspannungspolitik ihres früheren Kanzlers Willy Brandt, der gegenüber Moskau im Kalten Krieg nach dem Grundsatz «Wandel durch Annäherung» vorging. Eine Politik der Deeskalation, die letztlich mithalf, den Weg zur Deutschen Einheit zu ebnen.

Auch Kanzler Olaf Scholz setzt lieber auf Diplomatie denn auf Abschreckung. Die von ihm geführte Ampel-Regierung weigert sich, die Ukraine mit deutschen Defensivwaffen auszustatten. Auch Sanktionsdrohungen werden eher mit Zurückhaltung geäussert. Aus der Ukraine, Polen, aber auch aus den USA kommt Kritik an der zurückhaltenden deutschen Praxis.

So verläuft die strittige Ostseepipeline Nord Stream 2. Ihr Bau soll inzwischen abgeschlossen sein. Wann und ob sie in Betrieb genommen wird, ist noch unklar. Gerhard Riezler / KEYSTONE

Die SPD sieht sich bereits scharfer Kritik der Opposition ausgesetzt. «Das Verhalten von Ex-Bundeskanzler Schröder ist nur noch peinlich und eines Altkanzlers unwürdig», meinte etwa der Hamburger CDU-Chef Christoph Ploss im «Spiegel». Wolfgang Ischinger, Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, kritisierte das wenig entschlossene Auftreten der deutschen Regierung im Ukraine-Konflikt. «Das Wackeln verschiedener Politiker ist natürlich in Moskau genau registriert worden», sagte er in einem Interview. Und fügte hinzu:

«Deutschland hat bei einer ganzen Reihe von Partnern bereits Vertrauen verloren oder riskiert es gerade zu verlieren.»