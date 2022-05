Deutschland Polizei berichtet über Schiesserei an Gymnasium in Bremerhaven – Täter offenbar festgenommen An einer Schule in Bremerhaven hat ein Mann das Feuer eröffnet. Dabei sei eine Person verletzt worden. Die Polizei hat den mutmasslichen Täter mittlerweile festnehmen können.

An einem Gymnasium in Bremerhaven im Nordwesten Deutschlands ist am Donnerstag geschossen worden. Eine Person sei verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Demnach handle es sich um eine Frau. Sie sei ins Krankenhaus gebracht worden.

Ob Lebensgefahr bestand, war zunächst unklar. Der Täter wurde nach der Tat festgenommen. Weitere Details zum Täter und der Tat hat die Polizei bisher noch nicht bekannt gegeben.

Aktuell gibt es einen größeren #Polizeieinsatz in der Bremerhavener Innenstadt. Details dazu wird die #Polizei #Bremerhaven später bekanntgeben.



Bitte meiden Sie den Bgm.-Martin-Donandt-Platz und die anliegenden Straßen. pic.twitter.com/rdLy1odfzi — Polizei Bremerhaven (@PolizeiBhv) May 19, 2022

Die Polizei in der Hafenstadt war mit Einsatzkräften vor Ort und bat die Bevölkerung, die Gegend zu meiden. Spezialkräfte durchsuchten die Schule. Bremerhaven liegt an der deutschen Nordseeküste und hat rund 114'000 Einwohner. (dpa)