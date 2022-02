Digitalisierung «Ich bin alt, aber kein Idiot»: Ein spanischer Rentner kämpft gegen das Online-Banking – und hat bereits 600'000 Unterstützer In Spanien schliessen immer mehr Bankfilialen, vieles geht nur noch online. Dagegen begehren jetzt die Rentner auf. Carlos San Juan de Laorden ist Initiator einer Bewegung, die täglich grösser wird.

Carlos San Juan de Laorden, Rentner aus Valencia und Initiator der Banken-Petition. Zvg

«Ich bin fast 80 Jahre alt und es macht mich traurig, dass die Banken alte Menschen wie mich vergessen haben». Mit diesen Worten startete Carlos San Juan de Laorden erst vor wenigen Wochen auf der Plattform change.org eine Unterschriften-Protestaktion gegen die totale Digitalisierung der Banken. Wie Tausende Menschen in seinem Alter könne er nicht gut mit Maschinen, Apps und Internet umgehen. Doch jetzt seien fast alle Bankgeschäfte online.

Mehre Tage konnte er kein Gelde abheben, hatte Probleme mit seiner PIN am Bankautomaten. Klären konnte er das Problem nicht so einfach. Denn den Termin mit einem Bankangestellten, dem er seine Situation beschreiben konnte, musste er per App ausmachen. Carlos war empört. Der Appell des 78-Jährigen aus Valencia:

«Wir haben diese Ausgrenzung nicht verdient. Deshalb fordere ich eine humanere Behandlung in den Bankfilialen.»

Unter dem Motto «Ich bin alt, aber kein Idiot» startete der pensionierte Arzt mit Hilfe seiner Tochter seine Kampagne und wurde mit seinem Kampf gegen die Digitalisierung der Banken, die mit der Pandemie noch zugenommen hat, für Tausende Spanier zum Helden. Vor allem für seine Altersgenossen. Er gibt ihnen, den Verlierern der Digitalisierung, eine Stimme.

Hunderte Menschen beschreiben auf seiner Petitions-Seite ähnliche Probleme. José Enrique Cotero erklärt, gerade in ländlichen Regionen wie seiner haben die Banken in den vergangenen Jahren massiv Bankfilialen geschlossen und selbst die Bezahlung von Rechnungen für Strom oder Wasser sei nur noch online möglich.

Nach nur drei Wochen hatte Carlos bereits 600000 Unterschriften für seine Petition zusammen, die er am Dienstag im Madrider Wirtschaftsministerium übergab. Mit seinem Gehstock versuchte er sich durch das Heer von Journalisten den Weg zum Wirtschaftsministerium freizukämpfen. Ohne Erfolg. So kam Spaniens Wirtschaftsministerin Nadia Calviño höchstpersönlich vor die Tür ihres Ministeriums, um Carlos in Empfang zu nehmen.

Carlos San Juan de Laorden (l) mit Wirtschaftsministerin Nadia Calviño: Kurz zuvor hatte der Rentner der Ministerin 600'000 Unterschriften der Unterstützer seiner Petition übergeben. EPA

Vor laufenden Kameras versicherte sie ihm, bis zum Ende des Monats einen Plan mit wirksamen Massnahmen vorlegen zu können, die sofort umgesetzt werden und auf die Situation regieren, die nicht nur eine Angelegenheit der älteren Menschen sei, sondern der gesamten Gesellschaft. «Haben Sie keinen Zweifel daran, dass wir alles tun werden, um diese Situation zu lösen», versprach ihm Nadia Calviño.

Mit Milliarden gerettet, Filialen geschlossen

In Spanien ist die Wut auf die Banken generell gross – nicht nur unter der älteren Generation. Sie wurden während der grossen Finanzkrise mit Steuergeldern von mehr als 40 Milliarden Euro gerettet. Um ihre Gewinne zu steigern, bauten sie in den vergangenen Jahren gerade in ländlichen Regionen aber bis zu 20000 Zweigstellen ab. Gleichzeitig wächst die Zahl der Rentner in Spanien, die jeden Monat ihre Pension auf ihr Konto überwiesen bekommen.

«Wir älteren Menschen sind Kunden wie jeder andere. Wir betteln ja um Nichts. Wir wollen nur an unser Geld», sagt Carlos San Juan de Laorden. Wie viele seiner Unterstützer fordert er einfach nur, «würdig und persönlich» behandelt zu werden. Seine Hilferuf zeigt Wirkung. In der vergangenen Woche rief sogar der spanische Zentralbankchef bei Carlos San Juan an. Zur Vorsicht – und damit der Druck nicht abnimmt – möchte Carlos noch eine Million Unterschriften sammeln. Beim aktuellen Rhythmus dürfte er sie schon bald zusammen haben.