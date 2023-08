Ballon-Affäre USA schiessen chinesischen Spionage-Ballon an der Ostküste ab – Peking behält sich das Recht auf «notwendige Reaktionen» vor Vor der Küste South Carolinas haben die USA am Samstag einen chinesischen Luftkörper abgeschossen, mit dem China das Land ausspioniert haben soll.

Der chinesische Ballon, der ungefähr die Grösse von drei Reisebussen besitzt, am Samstag in der Nähe von Myrtle Beach (South Carolina). Youtube/Fox

Der zweite Sputnikschock ist zu Ende. Die amerikanische Luftwaffe hat am Samstag, kurz vor 15 Uhr (Ortszeit), den chinesischen Spionage-Ballon, der das Land in den vergangenen Tagen in Atem hielt, mit Hilfe einer Lenkwaffe abgeschossen. Der Abschuss erfolgte vor der Küste South Carolinas, in der Nähe des bekannten Touristenortes Myrtle Beach, wie Präsident Joe Biden während einer kurzen Stellungnahme bestätigte.

Video zeigt Absturz: Hier schiessen die USA mutmasslichen Spionage-Ballon ab. Silja Hänggi/Ch Media

Biden, der sich auf dem Weg in den präsidialen Landsitz Camp David in Maryland befand, sagte: Der habe dem Verteidigungsministerium bereits am Mittwoch den Auftrag erteilt, den Ballon «so schnell wie möglich» abzuschiessen, ohne damit die Zivilbevölkerung zu gefährden. Das Pentagon habe sich darauf hin entschieden, mit dem Abschuss zu warten, bis sich der Flugkörper über dem Atlantik befinde.

Der Nachrichtensender Fox News Channel zeigte, wie der manöverfähige Ballon, der sich ursprünglich auf einer Höhe von gegen 18'000 Meter befunden hatte, an Luft verlor und in Richtung Atlantik stürzte. Zuvor hatte die Zivilluftbehörde FAA den Luftraum über den Bundesstaaten North Carolina und South Carolina gesperrt.

Die chinesische Regierung hatte den Luftkörper zuvor als zivilen Wetterballon bezeichnet, der «versehentlich» vom Kurs abgekommen sei. Offizielle Quellen in Peking verwahrten sich zudem gegen den amerikanischen Vorwurf, dass sie die USA derart dreist ausspionieren würden.

Washington allerdings wies diese Erklärungsversuche scharf zurück. Am Samstag versicherte Verteidigungsminister Lloyd Austin erneut, dass China mit dem Ballon «strategische» Einrichtungen in den USA ausspähen wollte. (Das Pentagon sagte später, dass die Amerikaner den Ballon «genau untersucht» hätten. Vorerst blieb unklar, ob es den Amerikanern am Samstag gelungen war, die Überreste des Ballons in amerikanischen Territorialgewässern zu bergen.)

Am Freitag sagte Aussenminister Antony Blinken deshalb einen Besuch in China ab, während dem der Biden-Vertraute auch mit dem chinesischen Herrscher Xi Jinping hätte sprechen wollen. Blinken warf Peking vor, mit dem Spionage-Flug gegen internationales Recht verstossen zu haben. Er nannte die chinesische Mission «unverantwortlich», auch weil damit Gespräche zwischen Washington und Peking sabotiert würden.

Flugbahn des Ballons wurde seit Tagen verfolgt

Der Ballon war am 28. Januar über Alaska ein erstes Mal in den amerikanischen Luftraum eingedrungen, wie es in Washington hiess. Zwei Tage später überquerte der Flugkörper, der ungefähr die Grösse von drei Reisebussen besitzt, die Grenze zu Kanada. Zu Wochenbeginn kreuzte der Ballon dann über Idaho auf, im Westen der USA.

Die Öffentlichkeit allerdings bemerkte den Flugkörper, der sich auf gegen 18'000 Meter über Meer befand, erst am Mittwoch, als der Ballon über Billings (Montana) schwebte. Ein Fotograf der Lokalzeitung «Billings Gazette» schoss einige Bilder und löste damit eine Mini-Hysterie aus, die Erinnerungen an den Sputnikschock in den Fünfzigerjahren weckte. Mit ein Grund für die Aufregung: In Montana befinden sich einige Waffenarsenale der US-Streitkräfte, mit denen das Pentagon das Land gegen ausländische Angriffe verteidigen möchte.

Der Ballon, der auch mit Solarzellen ausgerüstet ist und gemäss dem Verteidigungsministerium ferngesteuert werden könne, hielt sich aber nicht lange in Montana auf. Am Freitag wurde er über Kansas und Missouri gesichtet und am Samstag über North Carolina und South Carolina. Republikanische Politiker forderten die Regierung Biden umgehend auf, den Luftkörper abzuschiessen. Das Pentagon hingegen entgegnete, dass der Ballon keine militärische Gefahr darstelle. Spätestens am Freitag zeichnete sich aber ab, dass der Abschuss erfolgen würde, sobald der Flugkörper den Atlantischen Ozean erreichte.

Peking gibt sich unzufrieden

China wiederum bezeichnete die militärische Aktion der US-Luftwaffe in einer ersten Stellungnahme als eine «offensichtliche Überreaktion» und eine Verletzung internationaler Normen. Ein Sprecher des Aussenministeriums sagte, Peking sei sehr unzufrieden über die «Attacke» gegen ein «unbemanntes, ziviles Luftschiff». Nun behalte sich China das Recht auf «notwendige Reaktionen» vor, ohne dabei auszuführen, was dies in der Praxis bedeuten könnte.

Auch Kolumbiens Luftwaffe informiert über Objekt-Sichtung

Unterdessen hat jetzt auch Kolumbien über ein Objekt mit «ähnlichen Eigenschaften» in seinem Luftraum informiert. Am Morgen des 3. Februar habe das nationale Luftverteidigungssystem in rund 17 000 Metern Höhe ein Objekt entdeckt, das im nördlichen Sektor des Landes in den Luftraum eingedrungen sei, teilte die kolumbianische Luftwaffe am Samstag (Ortszeit) mit. Das Objekt habe sich mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 25 Knoten bewegt und dabei «ähnliche Eigenschaften wie ein Ballon» gezeigt.

Die kolumbianische Luftwaffe habe das Objekt durch seine Verteidigungssysteme verfolgt, bis es den Luftraum verlassen habe, hiess es weiter. Es habe «keine Gefahr für die nationale Sicherheit und Verteidigung sowie die Flugsicherheit» dargestellt. Die Luftwaffe arbeite nun mit anderen Ländern zusammen, um die Herkunft des Objekts festzustellen.