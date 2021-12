Vereinigte Arabische Emirate Was sich Dubai zum Geburtstag wünscht – und warum das höchste Gebäude der Welt einen neuen Namen erhielt Die Emirate feiern 50 Jahre Unabhängigkeit. Fast wäre alles schief gegangen.

Der Burj Khalifa ragt 828 Meter in die Höhe: Das Wahrzeichen von Dubai ist noch immer das höchste Gebäude der Welt. Unsplash

Im Februar 2016 machten kuriose Neuigkeiten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten die Runde: Die schwerreiche Föderation am Persischen Golf hatte eine Ministerin für Glück und Wohlbefinden ernannt wurde und kurz darauf ein Ministerium für Toleranz geschaffen: ein weltweites Novum. Ahnungslosen Aussenstehenden sollte der Eindruck einer heilen Welt vermittelt werden, in der sich ein staatliches Amt um das Glück der Menschen kümmert. Freilich nicht aller Menschen: Nur 10 Prozent der rund zehn Millionen Einwohner besitzen einen Pass der Emirate und kommen in den Genuss des Wohlfühlprogramms. 90 Prozent sind ausländische Arbeitsmigranten.

Diese Arbeitsmigranten sind es, welche die Emirate Abu Dhabi, Dubai, Scharjah, Ajman, Ras al Khaima, Umm al Quwein und Fujeirah in boomende Wirtschaftszentren verwandelt haben. Für ihre oft brutal harte Arbeit werden sie bis heute mit Hungerlöhnen abgespeist.

Wieso das höchste Gebäude der Welt einen neuen Namen erhielt

Doch über diese Schattenseiten der Glitzerwelt spricht man hier nicht gerne. Seit ihrer Unabhängigkeit von Grossbritannien befinden sich die Emirate auf der Überholspur. Der Motor war und ist Duba. «Unser Emirat muss immer die Nummer Eins sein», lautet das Motto von Scheich Mohammed bin Raschid al Maktoum, dem Herrscher von Dubai. «Wer Zweiter wird, interessiert keinen.»

Der Herrscher von Dubai, Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum. AP

Diese Überheblichkeit hätte Dubai fast in den Ruin getrieben. Als die von der Gier der Anleger aufgepumpte Immobilienblase 2009 platze, sicherte die vermeintliche «Nummer 2», das sehr viel reichere, aber etwas bescheidenere Nachbaremirat Abu Dhabi, mit Milliardenkrediten dem «Übermorgenland» Dubai das finanzielle Überleben.

Das mit 828 Metern höchste Gebäude der Welt heisst seither nicht mehr «Burj Dubai», sondern «Burj Khalifa». Die ganze Welt sollte wissen, dass der gleichnamige Emir von Abu Dhabi die masslosen Brüder in Dubai gerettet hat.

Finanzen, Frauen und religiöse Toleranz

Mit viel Geschick haben es die Stadtstaaten in den vergangenen Jahren geschafft, sich zu einem Steuerparadies und globalen Finanzdienstleistungszentrum zu entwickeln. Überdies gelang es ihnen, aus den Emiraten eine Vergnügungs- und Shoppingdestination zu machen. Von den Regenten gewünscht sind Besucher, die kritiklos konsumieren und feiern, Geschäftsleute, die ihr Business in den Mittelpunkt stellen und ansonsten keine lästigen Fragen stellen.

734 Millionen für Ex-Frau des Scheichs Das wird Scheich Mohammed bin Rashid al Maktoum ärgern: Ein Londoner Gericht hat ihn diese Woche zur Zahlung von 734 Millionen Dollar an seine Ex-Frau, Prinzessin Haya Bint Al Hussein, verdonnert. Damit sollen die Kosten für die Sicherheit der Prinzessin und der beiden gemeinsamen Kinder bezahlt werden. Dazu kommen jährliche Millionenzahlungen für Ferien und den Luxus-Pferdestall. (sas)

Etwa nach den Rechten der Frauen in den Emiraten, die ohne die Einwilligung eines männlichen Vormunds weder heiraten oder sich scheiden lassen können.

Immerhin in religiöser Hinsicht geben sich die Emirate gemässigt. Im Gegensatz zu anderen Staaten auf der Arabischen Halbinsel werden in den Emiraten Kultstätten von Christen, Hindus, Sikhs, Buddhisten und Juden geduldet, solange sie unauffällig bleiben. Menschenrechtsorganisationen werfen der Regierung jedoch vor, mit dem Schlagwort der religiösen Toleranz ihre politische Intoleranz zu verschleiern.

Die Pandemie verursachte zwar einen wirtschaftlichen Rückschlag. Der Lockdown beschränkte sich jedoch auf wenige Monate, weil inzwischen fast die gesamte Bevölkerung geimpft wurde. Auch «beim Impfen sind wir Weltmeister», jubelte man am Golf, nachdem im Oktober dieses Jahres die Weltausstellung EXPO mit einem Jahr Verspätung eröffnet wurde. Das Ziel des Mega-Events: Noch mehr Reisende anzulocken. Der Tourismus muss laut dem Business-Plan der Emire jährlich im zweistelligen Prozentbereich wachsen. Schliesslich sollen die Kassen im glitzernden Übermorgenland weiter kräftig klingeln.