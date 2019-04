Ehepaar aus Bern stirbt bei Anschlägen in Sri Lanka – sie führten einen Quartier-Kiosk

Zahl der Todesopfer nach Anschlägen in Sri Lanka auf 290 gestiegen ++ EDA bestätigt zwei Schweizer Opfer

Die Zahl der Todesopfer nach den Bombenanschlägen vom Sonntag auf Kirchen und Hotels in Sri Lanka ist auf 290 gestiegen. Rund 550 weitere Personen wurden nach jüngsten Angaben zudem verletzt, wie ein Polizeisprecher am Montag in Colombo mitteilte. Am Montagabend bestätigte das EDA, dass auch zwei Schweizer Staatsangehörige unter den Todesopfern sind.