Gas Deutschland droht wegen Putin die Energielücke – Habeck: «Das kann schlimmer werden als die Pandemie» Auf Deutschland kommen turbulente Zeiten zu. Das Land will aus der Kohle aussteigen, aus dem Öl und aus der Atomkraft. Doch just jetzt dreht Putin den Gashahn zu. Was nun?

So wird das künftig auch in Wilhelmshaven aussehen: Ein Schiff (links) bringt das Flüssiggas an die Nordseeküste, wo es in einem schwimmenden LNG-Terminal (rechts) verarbeitet und von dort in eine Pipeline an Land geführt wird. Foto: BOTAS/MOL/zvg

Der Wind pfeift vom Dach des stillgelegten Kohlekraftwerks des Energiekonzerns Uniper. Asset-Manager Holger Kreetz ist an diesem frühsommerlichen Montag Mitte Juni extra aus der Konzernzentrale in Düsseldorf an die Nordsee gereist, um den Reportern zu zeigen, wo das neue Flüssiggasterminal dereinst zu stehen kommen wird. Er zeigt in die Nordsee, wo ausser einem grossen Containerschiff und einer Hafenanlage noch nicht viel zu sehen ist. Aber hier werden in den nächsten Wochen und Monaten Pflöcke in den Seeboden gerammt und eine Pipeline verlegt, um das Flüssiggas vom ersten deutschen LNG-Terminal ins Kraftwerk zu leiten. «Der Vorteil beim Flüssiggas ist, dass wir uns die Produzenten aussuchen können», schwärmt Kreetz. Hier, am Rande der niedersächsischen Küstenstadt Wilhelmshaven, soll das auf Minus 170 Grad heruntergekühlte Flüssiggas mit Schiffen aus den USA und Katar an die Küste geschifft und schon ab Ende des Jahres zu Energie umgewandelt werden. Kreetz:

Holger Kreetz. crb

«Wir machen uns unabhängig von Anbietern wie Russland.»

Das Flüssiggas soll helfen, die drohende Energielücke in Deutschland zu schliessen. Das Land hat sich in schwere Abhängigkeit russischer Energie manövriert und bezahlt dafür nun einen hohen Preis. Putin dreht aus fadenscheinigen Gründen den Gashahn zu, über die Ostseepipeline Nord Stream 1 fliesst nur noch 40 Prozent der üblichen Gasmenge. Die Bundesregierung in Berlin rechnet jederzeit mit dem Worst Case, dass also möglicherweise schon bald überhaupt kein Gas mehr aus Russland nach Deutschland fliessen wird. Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck ruft Wirtschaft und Bevölkerung seit Wochen zum Energiesparen auf. Denn die Gasspeicher sind lediglich zu 57 Prozent gefüllt, das reicht für den Winter nie und nimmer. Die Gaspreise explodieren angesichts der Krise, in der letzten Woche von 80 Euro auf 120 Euro je Megawattstunde.

Auch das russische Öl fliesst kaum noch nach Europa, nachdem die EU ein Ölembargo gegen Russland beschlossen hat. Der Grossraum Berlin ist direkt abhängig von russischem Öl, das in der Raffinerie im brandenburgischen Schwedt verarbeitet wird. Immerhin hat Deutschland die Abhängigkeiten seit Kriegsausbruch im Februar deutlich reduziert - von russischem Öl von 35 Prozent im vergangenen Jahr auf aktuell 12 Prozent, von Gas von zuvor 55 Prozent auf 35 Prozent. Die Kohleabhängigkeit sank von 50 auf 8 Prozent.

Habeck will Kohlekraftwerke reaktivieren

Das Hauptproblem bleibt die noch immer hohe Gasabhängigkeit von Putins Autokratie. Wirtschaftsminister Robert Habeck warnte diese Woche beim «Tag der Industrie» in Berlin:

«Die Gasproblematik kann schlimmer werden als die Corona-Pandemie. Das ist vielen noch nicht klar.»

Würde Putin den Gashahn sofort zudrehen, drohe eine Rezession. Die Konsum- und Energiepreise sind seit Wochen hoch, die Inflationsrate von 7,9 Prozent ist so hoch wie in den letzten 50 Jahren nicht mehr. Habeck: «Der Angriff wird mit Energie als Waffe geführt.»

Ausgerechnet der grüne Minister will nun alte Kohlekraftwerke reaktivieren, um nicht in eine Energielücke zu geraten. Für eine Zwischenzeit bis 2024 sollen Braun- und Steinkohlekraftwerke wieder verstärkt zum Einsatz kommen. Der anvisierte Kohleausstieg bis spätestens 2038 tangiere dies nicht, beteuert Habeck, der sogar bis 2030 schrittweise aus der Kohle aussteigen möchte. Beim Erzeugen der gleichen Menge Strom verursacht Kohle mehr als doppelt so viele Treibhausgase wie Erdgas, rechnet die «Zeit» vor. Der grüne Minister kennt diese Rechenspiele. «Das ist bitter, aber es ist in dieser Lage schier notwendig, um den Gasverbrauch zu senken», sagte er. Verzichte man darauf, drohe eine Stromlücke im Winter. «Und dann sind wir politisch erpressbar.»

Freilich setzt Habeck vor allem auf den Ausbau Erneuerbarer Energien, ihr Anteil an der gesamten Stromeinspeisung liegt derzeit bei 47 Prozent. Das alleine reicht nicht aus, um den Energiebedarf auch ohne russische Energie zu decken. Die Union um CDU-Chef Friedrich Merz und die FDP um Finanzminister Christian Lindner wollen daher einen Entscheid aus dem Jahr 2011 zumindest aufschieben.

Wasserdampf steigt aus den Kühltürmen des Braunkohlekraftwerks Jänschwalde in Brandenburg auf. Das Braunkohlekraftwerk dürfte nun länger als geplant am Netz bleiben. Keystone/Mai 2022

Damals beschloss Kanzlerin Angela Merkel den Atomausstieg. Ende Jahr sollen die drei verbliebenen Atommeiler in Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen eigentlich vom Netz gehen. Die Union möchte die Laufzeit verlängern, auch der Koalitionspartner in der Ampel-Regierung, die FDP, hielte dies für sinnvoll. Laut Finanzminister Christian Lindner (FDP) dürfe Deutschland in der gegenwärtigen Situation «nicht wählerisch» sein.

«Mich befriedigt jedenfalls nicht, dass wir die klimaschädliche Kohle verlängern, die Möglichkeiten der Kernenergie aber nicht einmal in Erwägung ziehen.»

Es bestehe die Gefahr «einer sehr ernstzunehmenden Wirtschaftskrise aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise.» Das Thema hat das Potenzial, die Bundesregierung zu spalten. Denn Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck sehen die Möglichkeiten einer Laufzeitverlängerung nicht gegeben. Unter anderem wegen fehlender Brennstäbe. Habeck verweist zudem auf die Gefahren alter Atommeiler:

«Einem kleinen Beitrag zur Energieversorgung stünden grosse wirtschaftliche, rechtliche und sicherheitstechnische Risiken entgegen.»

In Wilhelmshaven hat Manager Holger Kreetz inzwischen in den Besprechungsraum gebeten. Das einzige Bild, das an der Wand in diesem etwas steril wirkenden Raum hängt, zeigt eine Illustration des «Rathauser Elektrizitätswerk Luzern». Wer das Bild dort aufgehängt hat oder von wem die Schenkung stammt, Kreetz kennt darauf keine Antwort. «Das hängt schon seit Jahren hier», sagt er und lächelt.

«Das hängt schon seit Jahren hier» - ein Gruss aus Luzern im Uniper-Werk in Wilhelmshaven. Christoph Reichmuth/13.06.2022

Bedauern, dass Uniper hier Ende Jahr möglicherweise zu früh aus der Kohleverarbeitung ausgestiegen ist - jetzt, wo die Regierung über die Rekativierung der Kohlekraftwerke nachdenkt - herrscht in Wilhelmshaven keines. Vielmehr verweist Kreetz darauf, dass der Ort, an dem von 1976 bis bis Ende des letzten Jahres mehr als 58 Millionen Tonnen Steinkohle, vor allem aus Russland, zu Strom umgewandelt wurde, zu einem Vorzeigestandort für saubere Energie werden soll. Gas betrachtet Kreetz dabei als Brückentechnologie. Vielmehr setzt Uniper auf grüne Energie aus Wasserstoff. «Wir setzen auf Wasserstoff, um Klimaschutz an erster Stelle zu setzen.» Das Werk in Wilhelmshaven soll zu einem der grössten Wasserstoffstandorte in Deutschland umfunktioniert werden. Die nun gebauten Terminals und die Pipeline für Flüssiggas können später für das Wasserstoffwerk eingesetzt werden. Kreetz blickt aus dem Fenster:

«Hier haben wir die Nordsee direkt vor der Türe. Das ist der ideale Standort für Wasserstoff.»