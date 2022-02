Erfolglosigkeit Von wegen Blitzkrieg: Putin läuft es an allen Fronten schlechter als erwartet – nun droht er mit Atomwaffen Nach vier Tagen Angriff ist es den russischen Truppen nicht gelungen, Kiew oder sonst eine grosse ukrainische Stadt einzunehmen. Putins Pläne gehen nicht auf, die Ukraine erhält massive Unterstützung. Wie gefährlich ist Putins Verzweiflung? Dreht er jetzt durch?

Mitten im Krieg laden die Ukrainer landauf und landab zu Cocktail-Partys. Es sind keine freudigen Treffen, sondern todernste Zusammenkünfte. Männer und Frauen füllen Brennsprit in leere Flaschen und stopfen trockene Tücher rein. Sie rüsten sich mit Molotowcocktails gegen die russischen Truppen, die sich rund um ihre Städte zusammenziehen und ihnen nach dem freien Leben trachten.

Ukrainer bereiten Molotowcocktails gegen Eindringlinge vor. Keystone

Doch die Unterwerfung des westlichen Nachbarlandes mit seinen 44 Millionen Bewohnern läuft gar nicht so, wie sich Wladimir Putin das vorgestellt hat. Nach vier brutalen Kriegstagen sind bereits rund 4000 russische Soldaten gestorben. Keine der grossen ukrainischen Städte ist gefallen. Die festgenommenen russischen Kämpfer sind oft noch keine 20 Jahre alt.

Logistisches Versagen statt Blitzkrieg

Es gibt Berichte von Panzern, die wegen Benzin-Mangels stehen bleiben, und von Truppen, die wegen fehlender Feldköche Hunger leiden. Statt des herbeigesehnten Blitzkriegs sieht sich der Kreml mit logistischem Versagen auf ganzer Linie konfrontiert. Ein Beispiel: Zur Einnahme der westukrainischen Statt Lemberg mit immerhin 700'000 Einwohnern schickte Putin gerade mal 60 Soldaten los.

Putins Männer haben viel Leid verursacht, aber keine Siege eingefahren. Mindestens 100 Panzer, mehr als 530 Militärfahrzeuge und 16 Kampfjets haben die Russen verloren. Ihre militärische Übermacht ist ihnen bei der Konfrontation mit den entschlossen kämpfenden Ukrainern nicht anzumerken.

Rauch über Kiew am Sonntag, aber die Stadt blieb in ukrainischer Hand. Keystone

Ukrainische Hotline für Familien von gefallenen russischen Soldaten

Ein durchschnittlicher russischer Bürger bekommt vom Desaster der eigenen Truppen im Nachbarland bislang aber nicht viel mit. Im Staatsfernsehen wird ausschliesslich über die vermeintliche Befreiung der unterdrückten Bevölkerung im Donbass berichtet. Von toten Soldaten in den eigenen Reihen ist keine Rede. Familien, die sich nach dem Schicksal ihrer Söhne und Väter erkundigen, beissen auf Granit.

«Bei uns melden sich seit Wochen vermehrt Mütter von Wehrpflichtigen und wollen erfahren, wo ihre Söhne stecken», erzählt Olga Larkina vom Moskauer Komitee der Soldatenmütter. «Viele der Jungs zwingt man offenbar dazu, Verträge als Zeitsoldaten zu unterschreiben, und schickt sie dann unmittelbar in die Ukraine.» Die Verwandten wüssten oft von nichts.

Ausgerechnet die ukrainischen Behörden haben deshalb eine Hotline für russische Familien eingerichtet, über die sie Informationen zu den gefallenen russischen Soldaten teilen.

Sogar China und Kasachstan zeigen Moskau die kalte Schulter

Noch aber ist Putin die innenpolitische Kontrolle nicht entglitten. Gegen die Anti-Kriegs-Proteste in den russischen Städten gehen seine Spezialeinheiten brutal vor. Wer sich mit der Ukraine solidarisiert, dem drohen 20 Jahre Haft. Trotzdem demonstrieren täglich Tausende Russen gegen die Brandstifter-Politik ihres Präsidenten. Twitter wurde in Russland gesperrt. Begriffe wie Invasion oder Krieg sind den staatlich kontrollierten Medien verboten.

Spezialeinheiten gehen gegen Demonstranten vor. Keystone

Aussenpolitisch wird das Regime in Moskau zusehends isoliert. Die EU hat gestern beschlossen, den Luftraum für sämtliche russischen Flieger (auch Privatjets) zu sperren. Dazu erhält die Ukraine aus Brüssel 450 Millionen Euro für Waffenkäufe. Russische Propagandaseiten wie «Russia Today» werden sofort gesperrt. Deutschland hatte schon zuvor bekannt gegeben, dass man 1000 Panzer-Abwehrwaffen nach Kiew schicken werde. Das neutrale Schweden schickt sogar 5000.

Die USA steuern ebenfalls 350 Millionen Dollar zusätzliche Soforthilfen bei. Und selbst China, das Putin noch Anfang Monat als Ehrengast zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking empfangen hatte, fällt dem «alten Freund» in den Rücken. Als es im UNO-Sicherheitsrat jüngst darum ging, die russische Invasion scharf zu verurteilen, legte China nicht etwa wie erwartet sein Veto ein, sondern enthielt sich seiner Stimme.

Auffällig auch: Im chinesischen Staatsfernsehen werden Videos ausgestrahlt von chinesischen Austauschstudenten, die aus Kiew heraus ihre Landsleute auffordern, sich für den Frieden in der Ukraine einzusetzen. In einem aufsehenerregenden Statement hat sich am Wochenende sogar Kasachstan, das gerade noch die Hilfe russischer Truppen zur Zerschlagung eigener Massenproteste angefordert hatte, gegen Moskau gewendet. Kasachstan verweigerte die Entsendung eigener Truppen zur Unterstützung der Russen.

Ein Nuklearschlag ist laut Experten nicht auszuschliessen

Putin scheinen die zunehmende Isolation und die schlechten Neuigkeiten von der Front zuzusetzen. Der frühere Nato-General Richard Shirreff befürchtet in einem Podcast des britischen «Monocle», dass der Kreml mit einem vernichtenden Luftkrieg auch auf zivile Ziele antworten könnte. Die russische Luftwaffe (rund 1500 Kampfjets und 544 Kampfhelikopter) ist der ukrainischen (98 Kampfjets, 34 Kampfhelikopter) massiv überlegen.

Noch tragischer wäre ein von Putin befehligter Nuklearangriff. Völlig von der Hand zu weisen ist dieses apokalyptische Szenario leider nicht. Am Sonntag versetzte Putin seine Atomwaffen-Truppen, die am Samstag vor einer Woche noch Übungen im Schwarzen Meer abgehalten hatten, in höchste Alarmbereitschaft. Ein unmissverständliches Zeichen, dass der Kreml notfalls bis zum Äussersten gehen würde, um seine Pläne durchzusetzen.

Was überlegt Wladimir Putin? Was sind seine nächsten Schritte? Keystone

Seit dem Abwurf zweier Atombomben auf Nagasaki und Hiroshima 1945 hat die Welt nie mehr einen Nuklearschlag gesehen. Dass Putin zu diesem grausamen Schritt bereit wäre, ist laut Horst Teltschik, dem einstigen Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz und persönlichen Bekannten des Kreml-Chefs, aber nicht auszuschliessen. Die Gefahr eines «begrenzten Nuklearschlags» bestehe durchaus, sagt er dieser Zeitung.