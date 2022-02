Erhebliche Sachschäden Rund 130'000 Haushalte in Nordfrankreich nach Sturm ohne Strom Windgeschwindigkeiten bis zu 140 Kilometern und bis zu vier Meter hohe Wellen an der Küste. Frankreich ist in Alarmbereitschaft.

Für fünf nordfranzösische Departements wurde eine Unwetterwarnung ausgerufen. Das Sturmtief wütet, wie hier in England, auch in Frankreich. Keystone

Nach heftigem Sturmwetter waren in Nordfrankreich am Freitagabend rund 130'000 Haushalte ohne Strom. Wie der Netzbetreiber Enedis mitteilte, rückten rund 700 Techniker mit schweren Fahrzeugen aus, um die Stromversorgung wieder herzustellen und Schäden am Leitungsnetz zu beheben. Der Wetterdienst hob unterdessen die Unwetterwarnung für fünf Departements im Norden wieder auf. Tagsüber war vor Windgeschwindigkeiten bis zu 140 Kilometern pro Stunde und bis zu vier Meter hohe Wellen an der Küste gewarnt worden. In der Nacht wurde aber weiter mit heftigem Niederschlag an der Küste und sehr starkem Wind gerechnet.

Für vom Sturm betroffene Gebiete kündigte Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin das Ausrufen des Katastrophenfalls an, um Entschädigungen zu erleichtern. Wie die Zeitung «Le Parisien» berichtete, kam es zu erheblichen Schäden. Drei Menschen wurden schwer und acht weitere leicht verletzt, hiess es unter Verweis auf die Präfektur.