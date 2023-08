ERMITTLUNGSBERICHT Niederländische Ermittler sicher: Putin hatte bei Abschuss von MH17 höchstpersönlich seine Finger im Spiel Abgehörte Telefonate zeigen: Der russische Präsident hat die Verlegung des BUK-Raketensystems in die Ostukraine höchstwahrscheinlich selbst befohlen.

Exklusiv für Abonnenten

Abgehörte Telefonate weisen auf eine «aktive Rolle» des russischen Präsidenten beim Abschuss von MH17 hin. The Kremlin Moscow

298 Tote – so viele Opfer hat der Abschuss der MH17-Passagiermaschine der Malaysia Airlines durch prorussische Separatisten im Jahr 2014 über der Ostukraine gefordert. Darunter 80 Kinder. In den Niederlanden, wo fast 200 der Opfer herstammten, ist der 17. Juli 2014 seither ein Tag des nationalen Traumas. Ein internationales Forscherteam arbeitet bis heute an der für die Angehörigen wichtigen Aufklärung des Kriegsverbrechens.

Nun haben die Ermittler ihren vorläufigen Abschlussbericht auf den Tisch gelegt. Darin kommen sie zu einem brisanten Schluss: Niemand weniger als der russische Präsident Wladimir Putin höchstpersönlich soll die Verlegung des BUK-Raketensystems in die Ukraine befohlen haben. Dafür würden abgehörte Telefonate zwischen russischen Regierungsbeamten «starke Anzeichen» liefern.

«Es gibt nur einen, der entscheiden kann» – und das ist Putin

Konkret sollen die prorussischen Separatisten im Juni 2014 in Moskau einen Antrag für den Erhalt von Flugabwehrraketen gestellt haben. Im Präsidentenbüro von Wladimir Putin habe man den Entscheid aber verschoben, weil «es nur einen gibt, der entscheidet». Und dieser «befinde sich gerade auf einem Gipfel in Frankreich», so der russische Beamte im abgehörten Telefonat. Gemeint waren die Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag des D-Day, der Landung der Alliierten in Westfrankreich während des Zweiten Weltkriegs, an denen Putin teilnahm.

Putin (links) bei den D-Day-Feierlichkeiten in Frankreich am 6. Juni 2014 mit der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ganz rechts ist auch Petro Poroschenko, der damals frischgewählte Präsident der Ukraine. Keystone

Dass die ukrainischen Separatisten explizit um ein BUK-Raketensystem angefragt hatten, wurde aus dem abgefangenen Gespräch zwar nicht klar. Sicher ist aber: Wenig später lieferte Russland ein solches System in die Ostukraine. Es wurde von der in der russischen Stadt Kursk stationierten 53. Luftabwehrbrigade zur Verfügung gestellt. Der Transport in die Ukraine, wie auch die Rückverlagerung nach dem erfolgten Abschuss, ist durch teils öffentlich zugängliche Quellen gut dokumentiert. Die Ermittler spielten auch ein abgefangenes Gespräch zwischen Putin und einem Kommandanten vor Ort aus dem Jahr 2017 ab, welches beweisen soll, «dass Putin persönlich in den Konflikt verwickelt war», so der Ermittler Andy Kraag bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Den Haag.

Trotz der «starken Indizien» mussten die Ermittler aber einräumen, dass ein abschliessender und vollständiger Beweis nicht vorliegt. Auch gibt es keine direkten Informationen, ob Putin dem Abschuss selbst zugestimmt hat. Ein Strafverfahren gegen Putin könnte aber ohnehin nicht losgetreten werden, weil er als Staatsoberhaupt nach niederländischem Recht durch Immunität geschützt ist, selbst bei Kriegsverbrechen. «Wir haben unsere Grenzen erreicht», müssen die Ermittler eingestehen. Das Verfahren werde bis auf weiteres eingestellt, auch wenn es jederzeit wieder fortgeführt werden kann, sobald neue Informationen auftauchen.

Bereits in Abwesenheit zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt wurden im vergangenen November zwei Russen und ein Ukrainer. Sie waren im Jahr 2014 hohe Funktionäre der prorussischen Separatisten. Der bekannteste unter ihnen ist Igor Girkin, ein ehemaliger russischer Geheimdienstoffizier mit dem Kampfnamen «Strelkov», damals «Verteidigungsminister» der selbst ernannten Volksrepublik Donezk. Die Regierung von Präsident Wolodimir Selenski hat ein Kopfgeld von 100’000 US-Dollar auf ihn ausgesetzt. Russland, das die Auslieferung der Verurteilten stets abgelehnt hat, streitet auch heute jede Verantwortung am Abschuss von MH17 ab. Die Zusammenarbeit mit dem internationalen Ermittlerteam hatte Moskau verweigert.