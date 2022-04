Essay zu Ostern Kriegstagebuch-Autorin Eva Samoylenko-Niederer: Ohne meinen Glauben könnte ich diesen Krieg niemals ertragen Die Wädenswilerin Eva Samoylenko-Niederer hat in Slowjansk das Kinderheim Segel der Hoffnung geleitet. Ihren Glauben hat sie trotz der schrecklichen Geschehnisse in ihrer Heimat nicht verloren – im Gegenteil.

Eva Samoylenko-Niederer Mitte Februar in ihrer Heimatstadt Slowjansk. Samuel Schumacher

17 Jahre lang habe ich mit meinem Mann in Slowjansk das Kinderheim «Segel der Hoffnung» geleitet und unsere drei wunderbaren Töchter erzogen. Ich freute mich darauf, im Frühling wieder viel Zeit in unserem schönen Garten zu verbringen. Doch dann kam der 24. Februar 2022. Wie hunderttausende von Ukrainern erwachten wir vom Knall der ersten Raketenangriffe.

In diesem einen Moment änderte sich unser ganzes Leben. «Krieg, Krieg!» Im Rekordtempo ging diese unfassbare Nachricht durch das ganze Land und dann durch die ganze Welt; eine Nachricht, von der wir alle gehofft hatten, dass wir sie in Europa nie mehr hören müssen.

77 Jahre lang haben wir uns jährlich an die Schrecken des Zweiten Weltkrieges erinnert und einander versprochen: «Nie wieder!» Wie konnte es dazu kommen, dass wir den Frieden in Europa, den wir uns alle so fest versprochen hatten, doch wieder verloren haben? Könnte das daran liegen, dass wir Frieden kaum bemerken, bevor wir ihn verlieren? Frieden, genau wie Gesundheit, ist etwas, das wir offensichtlich erst durch seine Abwesenheit wirklich erkennen; etwas, das wir leider erst schätzen lernen, wenn wir es verloren haben.

Als überzeugte Christin beschäftige ich mich seit Jahren mit den Themen Frieden, Glaube und Hoffnung. Viele Menschen fragen mich: Wie kannst du immer noch an Gott glauben, nach all dem Schrecklichen, das du erlebt und gesehen hast? Die unangenehme Wahrheit ist: Es gibt Böses in dieser Welt und auch in jedem von uns, etwas von dem die Bibel sehr offen spricht. Wir Menschen sind es, die nicht ans Böse glauben wollen. Wir wollen uns einreden, dass wir das Böse, wenn auch nicht ganz «ausgemerzt», so doch mindestens durch Zivilisation, Wissenschaft und Gesetze unter Kontrolle gebracht haben.

Das komplett zerstörte Theater in der noch immer belagerten Stadt Mariupol: Hier hatten mehrere hundert Menschen Zuflucht gesucht. Keystone

Aber Hass, Zerstörung,Tod und Krieg waren und werden leider immer ein Teil der Menschheit sein. Diese unangenehme Wahrheit zu verdrängen und zu ignorieren, ist sehr gefährlich. Man kann Frieden nicht erreichen, indem man Krieg ignoriert, in dem man wegschaut, weil es weh tut. Die harten, aber ehrlichen Worte der Bibel über das Böse in dieser Welt haben mir in den letzten Wochen viel mehr geholfen, als viele leere Floskeln der Politiker.

Ich habe in den letzten 50 Tagen miterlebt, wie so viele der vermeintlich unerschütterlichen Dinge, auf die wir unbewusst unser Vertrauen setzen, zusammengefallen sind. Ich habe gesehen, wie leicht Sicherheit und Stabilität, Träume, Leben, ganze Städte und ein Land zerstört werden können.

Aber in dieser neuen Realität, in der nichts mehr ist, wie es war, habe ich erkennen dürfen, dass Gottes Wort und Seine Verheissungen immer noch wahr und gültig sind. Das gibt mir Hoffnung und neue Kraft. Die Frage ist für mich also nicht, wie kannst du immer noch glauben. Die Frage ist, wie könnte ich diesen Krieg ohne meinen Glauben und Gottes Hilfe je ertragen? Ich glaube heute mehr denn je, weil ich neu einsehen musste, wie sehr ich Gott brauche.

Ich sage nicht, dass es einfach ist. Ich würde lügen, wenn ich sagte, dass etwa Jesu Aufruf, «meine Feinde zu lieben», mir leicht fällt, wenn ich die Nachrichten aus Butscha, Irpin und Mariupol höre. Ich bin wütend! Aber das ist okay, Wut ist ein Teil des Trauerprozesses. Ich bete nicht nur für Frieden, ich bete auch für Gerechtigkeit! Lasst uns Gottes Wort nicht versimpeln. Wenn die Bibel von Vergebung spricht, meint sie nicht, dass Sünde und Böses keine Konsequenzen haben werden.

Ehrlich, ich bin im Moment nicht im Stande, meine Feinde zu lieben und Vergebung wird ein Prozess sein. Aber ich hasse nicht und bete täglich, dass Gott die Seele der Ukrainer bewahrt, damit auch sie nicht von Hass überwältigt werden. Denn ich glaube daran, dass Dunkelheit nicht mit mehr Dunkelheit bekämpft werden kann. Nur Licht kann Dunkelheit verdrängen.

Anstatt Energie und Gedanken an Hass zu verschwenden, möchte ich meine Zeit und Energie voll dafür einsetzen, zu helfen, zu ermutigen, zu lieben. Und ich spüre, wie gut mir das tut! Wie es mir hilft, dass ich, wenn auch nur in kleinem Masse, ein Gegengewicht setzen kann zu all dem Schrecklichen, das in diesem Krieg geschieht.

Mit der Hilfe des Vereins «Segel der Hoffnung» werden Menschen aus den kriegsversehrten Gegenden der Ukraine evakuiert und in Sicherheit gebracht. ZVG

Als Organisation «Segel der Hoffnung» konnten wir in Zusammenarbeit mit einem ganzen Netzwerk von ukrainischen Hilfsorganisationen und dank vielen, grosszügigen Spenden aus der Schweiz bereits Tausenden von Menschen helfen und unzählige Leben retten. Denn jede Familie, die wir evakuieren können, wird nicht irgendwo erschossen auf einer Strasse liegen oder in einem Massengrab identifiziert werden.

Jedes Kind, das wir in Sicherheit bringen und mit Essen versorgen, wird nicht in einem Keller Angst, Hunger, Durst und Kälte erleben. Es ändert nichts an den Schrecken des Krieges. Es ist immer noch Nacht. Aber wie Dostojewski sagte: Je dunkler die Nacht ist, desto heller leuchten die Sterne!

Das ist die Botschaft von Ostern: Dass wir Hoffnung haben können, selbst wenn Böses in der Welt existiert: Hoffnung, dass wir mit Gottes Hilfe das Böse überwinden können. Auch an Ostern wurden böse Taten verübt: Jesus, ein unschuldiger Mann, wurde missbraucht, gefoltert und getötet. Aber das war nicht das Ende, es war der Anfang einer neuen Epoche. Jesu Auferstehung hat die Welt für immer verändert. Gottes Liebe war stärker als das Böse und der Tod. Das ist der Sieg von Ostern, Gottes Botschaft, die mich heute ganz besonders ermutigt und mir neue Hoffnung gibt!

An Ostern, wo wir uns daran erinnern, wie am dritten Tag nach einer dunklen Nacht die Sonne aufging und eine neue Zeit begann, möchte ich jeden von euch dazu auffordern, da, wo ihr seid, ein Licht zu sein, Frieden zu stiften und dem Hass ein Gegengewicht entgegenzustellen. Krieg will uns auseinanderreissen, aber wir können uns jeden Tag neu entscheiden, einander näher zu kommen! Frohe Ostern aus der Ukraine! «Möge der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus.» (Philipper 4:7, Die Bibel)

Alle Möglichkeiten für Spenden unter diesem Link: tinyurl.com/sailsofhope