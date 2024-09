Estland Die «neue Eiserne Lady Europas» muss zittern: Putin-Gegenspielerin Kaja Kallas droht Gefahr von rechts Bei der Parlamentswahl in Estland am Sonntag könnten Populisten der 45-Jährigen ein Bein stellen.

Estlands Premierministerin Kaja Kallas ist eine der wichtigsten Unterstützerinnen der Ukraine. Am Sonntag muss sie sich der Wahl stellen. Petr David Josek / AP

Das kleine Estland mit seinen nur 1,3 Millionen Einwohnern hat der Ukraine wie kein zweites europäisches Land geholfen. Der Grund: Premierministerin Kaja Kallas. Die 45-Jährige wird nicht müde, für mehr Waffenhilfe für die Ukraine zu werben. Dies alleine hat den kleinsten der drei Balten-Staaten zu einem Dorn in Putins Augen gemacht.

An diesem Wochenende wird in Estland gewählt – und Kallas muss um ihren Job zittern. Ihr Gegenspieler Urmas Espenberg, der als Mitglied der rechtsextremen «Estnischen Konservativen Volkspartei» bei den Parlamentswahlen an diesem Sonntag «Estland retten» will, könnte Kallas zu Fall bringen. Umfragen deuten auf ein knappes Rennen hin.

Die Wahlen sind wichtig für Europa, ja für die ganze pro-ukrainische Koalition. Wie selbstverständlich weht in Tallinn vor jedem Regierungsgebäude neben der estnischen und der EU-auch eine ukrainische Flagge. «Wenn Russland in der Ukraine Erfolg hat, sieht es, dass sich Aggression lohnt», warnt Kallas. «Die Ukraine kämpft auch für uns; solange Russland in der Ukraine Krieg führt ist, fällt es nicht über andere Länder her», sagt sie und meint damit vor allem Estland, dessen Abspaltung von der Sowjetunion im Jahr 1991 seit Putins Machtantritt im Jahr 2000 de facto nicht mehr anerkannt wird.

Sie lieferte schon vor Kriegsbeginn Waffen

Die Juristin und ehemalige EU-Parlamentsabgeordnete hat sich im Kampf um die Ukraine besonders verdient gemacht. Estland hatte schon im Januar 2022, einen Monat vor der russischen Invasion in die Ukraine, deutsche Haubitzen aus eigenen Armeebeständen nach Kiew zu liefern versucht. Als Berlin mit der Ausfuhrbewilligung zögerte, sattelte die Regierung Kallas kurzerhand auf amerikanische Javellin-Panzerabwehr-Raketen um.

Kallas selbst war erst gerade ein Jahr im Amt. Im Januar 2021 war sie als erste Frau in Estland Premierministerin geworden. Inzwischen hat Estland gemessen an der Bevölkerung am meisten Waffen in die Ukraine geliefert.

Im estnischen Wahlkampf wurde nun versucht, Kallas Reformpartei einen Strick aus dem Ukraine-Engagement zu drehen. Premier Kallas denke nur an die Ukraine oder ukrainische Flüchtlinge - Estland hat rund 70000 aufgenommen, was über 2 Prozent der Bevölkerung entspricht - nicht aber an die Esten selbst, zetert die Opposition. Da die Inflation mit fast 20 Prozent so hoch ist, wie noch nie seit dem EU-Beitritt 2004 kommt dies im Wahlkampf gut an.

Doch Kaja Kallas argumentiert im «Estionski Ekspress», die Verteidigung gegen das imperialistische Russland unter Putin - in der Ukraine wie auch in Estland selbst - sei wichtiger als der Kampf gegen die Inflation.