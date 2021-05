FAHNDUNG Rechtsextremer Corona-Skeptiker droht mit Amoklauf: Belgien sucht nach schwerbewaffnetem Berufssoldaten Der 46-Jährige Schiessinstruktor sprach Morddrohungen gegen einen Virologen aus und hat sich mit einem ganzen Waffenarsenal eingedeckt. Die Polizei geht von einer akuten Gefährdung aus.

Belgische Polizeikräfte suchen fieberhaft nach dem Mann (Symbolbild). Keystone

In Belgien herrscht Anspannung: Seit Dienstag sucht die Polizei fieberhaft nach dem Berufssoldaten Jürgen Conings. Der 46-jährige Schiesslehrer und Unteroffizier hat am Montag in seinem Haus zwei Abschiedsbriefe hinterlassen. Darin schrieb er, «nicht länger in einer Gesellschaft leben zu können, in der die Politiker und Virologen uns alles weggenommen haben». Er kündigte an, sich «dem Widerstand anschliessen und sich nicht kampflos ergeben zu wollen», wie belgische Medien berichten. Seitdem ist er auf der Flucht.

Die Polizei geht von einer akuten Bedrohung aus. Conings hatte sich am Dienstag in seiner Kaserne unter dem Vorwand, ein Schiesstraining organisieren zu wollen, mit vier LAW-Raketenwerfer, einem FN P90-Maschinengewehr, einer Pistole eingedeckt. An einem Waldrand in der Provinz Limburg nahe der niederländischen Grenze wurde am Dienstagabend Conings Auto gefunden. Darin befanden sich die Raketenwerfer und ein weiterer Abschiedsbrief, wo er Drohungen gegen das Militär aussprach. Das Maschinengewehr und die Pistole dürfte er noch immer auf sich tragen. Im Verlauf des Tages gab die belgische Staatsanwaltschaft eine offizielle Gefährdungsmeldung heraus. Der Bevölkerung wird geraten, dem knapp zwei Meter grossen Mann fern zu bleiben und eine Sichtung umgehend der Polizei zu melden. Die Suche konzentriert sich mittlerweile auf ein Waldgebiet nahe der Ortschaft Dilsen-Stokkem.

Wie heeft Jurgen CONINGS gezien? Aan Jurgen CONINGS wordt gevraagd zich zo snel mogelijk te melden bij de dichtstbijzijnde politiedienst. https://t.co/yOXOh5nMwF pic.twitter.com/sWVwQw9NKr — Opsporingsberichten (@politie_zoekt) May 19, 2021

In der belgischen Öffentlichkeit brach sogleich die Debatte los, wie es soweit kommen konnte. Immerhin war Jürgen Conings den Behörden wegen seiner rechtsextremen Ansichten bekannt und wurde auf einer Gefährder-Liste geführt. Schon vor Monaten soll er Drohungen gegen den belgischen Virologen Marc Van Ranst geäussert haben und soll deswegen sogar festgenommen worden sein. Von seinem Arbeitgeber der Armee erhielt er einen Verweis, wie die Zeitung «De Standaard» schreibt. Die Polizei hat den Virologen und seine Familie am Dienstag in Sicherheit gebracht.

Premierminister Alexander De Croo zeigte sich empört: «Es ist unfassbar, dass jemand auf der Ocad-Liste (Gefährder-Liste, Anm. d. Red.) steht und bei der in der Verteidigung aktive und Zugang zu Waffen hat».

Der Afghanistan-Veteran und Fitnessfreak hat sich in sozialen Medien in den letzten Jahren offen islamfeindlich und rechtsextrem gezeigt. In der Coronakrise betätigte er sich als Fitness-Coach und gab im Park von Dilsen mit Genehmigung der Bürgermeisterin Fitnesstrainings. Gemäss Medienberichte habe er zunehmend Verschwörungstheorien über das Coronavirus geäussert. Conings soll auch eine enge Beziehung Thomas Bouten, dem Aushängeschild einer rechtsextremen und neonazistischen Bewegung in Flandern unterhalten. Dieser schrieb am Dienstag auf seiner Facebook-Seite: «Die Gedanken sind mit dem Waffenbruder und alten Kollegen, wo immer du bist, du bist nicht allein, auch wenn es in einer Welt ist, die auf die Volkstreuen spuckt.»