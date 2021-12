Finnland Party-Stress für Sanna Marin: Die Premierministerin ging clubben – trotz Kontakt zu infiziertem Minister Die 36-jährige Sozialdemokratin hat eine Aufforderung zur Selbstisolation nicht gesehen, weil sie ihr Arbeitshandy nicht in den Ausgang mitnahm. Konsequenzen muss sie dennoch keine fürchten.

Sanna Marin, 36, gerät in die Kritik, weil sie trotz Kontakt zu einem Infizierten bis in die Morgenstunden feiern ging. Keystone

In einer Disco-Bar ein «Corona»-Bier bestellen und sich dann wippend auf den Dancefloor begeben, das ist in Finnland derzeit zwar trotz rekordhohen Covid-Ansteckungszahlen erlaubt. Besonders schlau aber ist es nicht – insbesondere nicht, wenn man das Land als Premierministerin durch die schwierige Phase führen muss und die Bevölkerung in regelmässigen Abständen zur Vorsicht mahnt. Das hat Sanna Marin, 36, einstmals jüngste Regierungschefin der Welt, inzwischen auch eingesehen. Das Video aber, das die tanzende Premierministerin am vergangenen Samstag kurz vor drei Uhr morgens im «Butcher’s Club» im Herzen von Helsinki zeigt, das kann sie nicht vergessen machen.

Screenshot aus dem Feier-Video von Sanna Marin. seiska.fi

Die sozialdemokratische Politikerin hat sich nun via Facebook für den umstrittenen Ausflug ins finnische Nachtleben entschuldigt. «Es tut mir wirklich leid», schrieb Marin am Ende eines langen Posts. Sie habe ihre Tochter bei deren Grosseltern in Tampere abgegeben und sei mit ihrem Mann shoppen, essen und feiern gegangen, erklärte sie. Das sei ein Fehler gewesen.

Politische Konsequenzen? Wohl kaum

Problematisch ist in den Augen vieler Finnen vor allem der Umstand, dass Marin kurz vor ihrem Ausflug über ein positivies Corona-Testergebnis bei ihrem Aussenminister Pekka Haavisto informiert worden war. Marin betont, ihre Berater hätten ihr versichert, dass sie sich als doppelt Geimpfte dennoch nicht isolieren müsse. Eine separate Aufforderung an ihr berufliches Handy, die sie zur sofortigen Selbstisolation aufgefordert hatte, hat Marin erst nach der Rückkehr aus der Disco am Sonntagmorgen gesehen.

Auf Facebook schreibt Marin:

«Ich hätte besseres Urteilsvermögen an den Tag legen sollen. Es tut mir sehr leid, dass ich nicht verstanden habe, was ich richtigerweise hätte tun sollen.»

Laut einer Umfrage des Fernsehsenders MTV3 finden zwei Drittel der Finnen, dass das Verhalten der Premierministerin ein «schwerer Fehler» war. Politische Konsequenzen hat die Party-Nacht für die 36-Jährige vorläufig jedoch keine. Nicht zuletzt deshalb, weil das 5,5-Millionen-Land bislang mit rund 196‘000 Ansteckungen und weniger als 1300 Toten erstaunlich gut durch die Pandemie kam.