Flugzeug-Entführung EU verhängt Sanktionen gegen Weissrussland – Protasewitsch meldet sich aus U-Haft Die EU-Staaten verhängen nach der erzwungenen Landung einer Passagiermaschine in Minsk neue Sanktionen gegen Weissrussland. Der verhaftete Blogger hat sich in einem Video aus der U-Haft gemeldet. Seine Aussagen deuten darauf hin, dass er dazu gezwungen wurde.

Weissrussische Fluggesellschaften sollen künftig nicht mehr den Luftraum der EU nutzen dürfen und auch nicht mehr auf Flughäfen in der EU starten und landen dürfen. Das teilte ein Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel am Montagabend nach Beratungen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel mit. Zudem soll unter anderem die Liste mit Personen und Unternehmen erweitert werden, gegen die Vermögenssperren und EU-Einreiseverbote gelten.

Video von Protasewitsch aufgetaucht

Kurz zuvor hat sich der festgenommene Blogger Roman Protasewitsch in einem Video zu Wort gemeldet. Das Video wurde in einem regierungsnahen Nachrichtenkanal bei Telegram verbreitet. Darin bestätigte der gezeichnete Blogger, dass er im «Untersuchungsgefängnis Nr. 1» in der Hauptstadt Minsk sei.

"Guten Tag, ich heiße Roman Protasevich und wurde gestern vom Innenministerium am Flughafen von Minsk festgenommen.

Im Moment setze ich die Zusammenarbeit mit den Behörden fort, sage aus und gebe zu, das ich an der Organisation von Massenunruhen in Minsk beteiligt war." https://t.co/Xbv2QLZJIr — Anne Gellinek (@a_gellinek) May 24, 2021

Zu Berichten über einen angeblichen Krankenhausaufenthalt wegen Herzproblemen sagte er: «Ich kann erklären, dass ich keine gesundheitlichen Probleme habe, auch nicht mit dem Herzen und anderen Organen.» Er sei gesetzeskonform behandelt worden, er arbeite mit den Ermittlern zusammen und wolle weiter Geständnisse ablegen.

Protasewitsch laut Opposition «ziemlich gefoltert»

Nach Einschätzung der Opposition ist das Video unter Druck zustande gekommen. «Roman hat nie freiwillig gesagt, was er jetzt in die Kamera gesagt hat», hiess es bei Telegram. Er sehe zudem «ziemlich gefoltert» aus. «Sein Gesicht ist geschminkt, Spuren von Schlägen sind sichtbar, seine Nase ist gebrochen.»

Behörden der autoritär regierten Republik hatten am Sonntag ein Flugzeug auf dem Weg von Athen nach Vilnius zur Landung gezwungen. An Bord der Maschine war nach Angaben von Menschenrechtlern auch der von Lukaschenko international gesuchte Blogger. Einen Tag nach der erzwungenen Landung bestätigte das weissrussische Innenministerium, dass der Blogger festgenommen wurde.

Protasewitsch gehört zu den Mitbegründern des regierungskritischen Nachrichtenkanals Nexta. Die Behörden in Weissrussland stufen Nexta als extremistisch ein. Der Kanal hatte im vergangenen Jahr nach der Wahl immer wieder zu den Massenprotesten gegen Machthaber Alexander Lukaschenko aufgerufen. (dpa)