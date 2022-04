Frankreich-Wahl Marine Le Pen will ihre allerletzte Chance nutzen: Umfragen zeigen sie in der Stichwahl gleichauf mit Macron Die Chancen für die 53-jährige Rechtsaussen-Politikerin Marine Le Pen stehen besser als vor fünf Jahren: Umfragen geben ihr aktuell für die Stichwahl 49 Prozent der Stimmen, Emmanuel Macron käme auf 51 Prozent. Allerdings könnte die Putin-Versteherin über dieselben Fehler stolpern wie 2017.

Schafft sie letzten Anlauf die Sensation? Marine Le Pen kam auf rund 23 Prozent der Stimmen. Keystone

«Und eins und zwei – und fünf Jahre mehr!», skandierten Emmanuel Macrons Anhänger in ihrem Hauptquartier in Paris frenetisch. Der amtierende Staatspräsident kommt laut ersten Hochrechnungen auf 28 Prozent der Stimmen. Er ist damit wie vor fünf Jahren der Favorit für den zweiten Wahlgang am 24. April. Und wie 2017 wird er dort die Klingen mit der Rechtspopulistin Marine Le Pen kreuzen. Sie erhält gut 23 Prozent der Stimmen und feierte den Einzug in die Stichwahl als Triumph.

In der Tat legte Le Pen gegenüber früheren Wahlen zu: 2012 hatte sie im ersten Wahlgang 17,9 Prozent Stimmen erhalten, 2017 waren es 21,3 Prozent der Stimmen. Sollte sie allerdings in zwei Wochen gegen Macron verlieren, wars das mit ihrem Lebenstraum, dem Einzug in den Elysée-Palast. Le Pen erklärte, das hier sei ihr letzter Versuch, Präsidentin zu werden. Den Traum zu erfüllen, scheint schwierig zu bewerkstelligen. Nicht zuletzt, weil die 53-Jährige nicht gegen Patzer gefeit ist: Schon 2017 machte sie ihre Wahlchancen mit einem desaströsen TV-Duell gegen Macron zunichte.

Geht mit komfortablem Vorsprung in die Stichwahl: der amtierende Präsident Emmanuel Macron. Keystone

Macron seinerseits konnte sein Resultat gegenüber dem ersten Wahlgang 2017 deutlich verbessern: Der wiederkandidierende Mitte-Präsident steigert seine Stimmenzahl um vier Prozent von 24 auf 28 Prozent.

Die Grünen und die Sozialisten scheitern

Arithmetisch haben die Populistin in Frankreich heute eine Mehrheit, wenn man Le Pens Stimmen mit denen des drittplatzierten Linkenchefs Jean-Luc Mélenchon (rund 20 Prozent) und des Rechtsaussen Eric Zemmour (7 Prozent) sowie kleinerer Kandidaten aufaddiert.

Er ist draussen: Der Rechtsextreme Eric Zemmour kam auf 7 Prozent der Stimmen. Keystone

Die Konservative Valérie Pécresse erhielt nicht einmal fünf Prozent der Stimmen – ein Debakel für die «Républicains», die einst Präsidenten wie Jacques Chirac oder Nicolas Sarkozy hervorgebracht hatten. Eine noch schlimmere Abfuhr erlitten die Sozialisten: Ihre Kandidatin, die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo, verschwand mit gerade Mal zwei Prozent fast von der Bildfläche. Der Grüne Yannik Jadot blieb ebenfalls unter der Fünf-Prozent-Schwelle, die für die Rückerstattung der Wahlkampfausgaben erreicht werden muss.

Diese schweren Niederlagen der etablierten Parteien zeigen, dass die französischen Wähler am Sonntag von Beginn weg «nützlich» wählten – nämlich für die drei Spitzenkandidaten Macron, Le Pen und Mélenchon. Die übrigen Bewerber blieben auf der Strecke. Die meisten von ihnen, darunter Jadot und Hidalgo, riefen zur Wahl Macrons auf, «um der extremen Rechten einen Riegel zu schieben». Selbst Valérie Pécresse schloss sich dieser für sie sehr schwierigen Empfehlung an, nachdem sie wochenlang gegen Macron gewettert hatte.

Was Le Pens Wahl für Europa bedeuten würde

Der zweite Durchgang der Präsidentschaftswahlen verlangt den Wählern eine radikale Entscheidung zwischen dem liberalen Programm von Präsident Macron und dem populistischen Ansatz seiner schärfsten Herausfordererin ab. Zöge Le Pen in den Elysée-Palast ein, würde in Europa vieles anders. Die zweitplatzierte Kandidatin will aus dem militärischen Kommando der Nato austreten. Und ihre antideutsche Schlagseite geht einher mit einem scharfen Anti-EU-Diskurs.

Werden ihren Kandidaten auch im zweiten Wahlgang unterstützen: Macrons Anhänger. Keystone

Zudem ist die Vorsteherin des «Rassemblement National» (RN) eine langjährige Putin-Versteherin. Sie steht bei dem russischen Präsidenten sogar in der Schuld: Von einer ihm nahestehenden Bank hat sie einen Kredit über neun Millionen Euro erhalten – und ihn noch immer nicht zurückbezahlt. Russland gehört für sie zum «Europa der Nationen», das ihr als inspirierte Alternative zur EU vorschwebt. In Brüssel würde Le Pen im Namen Frankreichs wichtige Verträge – etwa über die europäische Gerichtshoheit – aufkündigen. Verteidigungs- und rüstungspolitisch will sich die RN-Chefin stärker mit Grossbritannien, nicht mehr mit Deutschland absprechen.

All diese Umstände sind in dem Präsidentschaftswahlkampf bisher kaum zur Sprache gekommen. Der richtige Wahlkampf beginnt erst jetzt. Die zentrale Frage lautet: Wird sich Frankreich nach Russland oder Richtung Nato orientieren?