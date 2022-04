Frankreich-wahl Das Schreckgespenst war einmal: Warum Le Pen trotz allem gewinnen kann Frankreichs Präsident Macron hat die erste Wahlrunde für sich entschieden. Aber seine Herausforderin Le Pen hat dennoch intakte Wahlchancen – auch wenn das zahlenmässig nicht sichtbar wird.

Lächeln, immer lächeln: Le Pen schimpft nicht mehr. Bild: keystone

«Diesmal macht es wirklich Angst», titelte das Pariser Linksblatt Libération am Montag mit Blick auf das politische Schreckgespenst Frankreichs. Gemeint war: Diesmal könnte Marine Le Pen wirklich gewinnen. Auf den ersten Blick scheint das kaum wahrscheinlich. Emmanuel Macron hat die Nase arithmetisch klar vorn und im ersten Wahlgang 27,6 Prozent Stimmen erhalten. Die Konservativen, Grünen, Sozialisten und Kommunisten, die zusammen auf 13,5 Prozent kamen, rufen zudem zur Wiederwahl Macrons auf. Marine Le Pen liegt zurück: Sie erhielt 23 Prozent Stimmen, ausserdem rufen Eric Zemmour (7,2 Prozent) und Nicolas Dupont-Aignan (2,1) zu ihrer Wahl auf.

Eine wichtige Frage ist, wie sich die 7,5 Millionen Wählerinnen und Wähler von Jean-Luc Mélenchon (22,2 Prozent) verhalten werden. Der Linkspopulist erklärte am Sonntagabend zwar: «Keine Stimme darf zu Le Pen gehen.» Doch die Basis der «Unbeugsamen» ist kaum geneigt, dem amtierenden Staatschef zu helfen. «Es ist erlaubt, seine Wut über die Wahlstrategie von Emmanuel Macron zu äussern», kommentiert etwa das linke Newsportal Mediapart. Es wirft dem Präsidenten vor, das Duell mit Le Pen gesucht und geschürt zu haben; jetzt soll er ausbaden, was er angerichtet habe. In der Nacht auf Montag demonstrierten Linksradikale in mehreren Städten wie Rennes, Lyon und Paris sehr rabiat gegen Le Pen und gegen Macron.

Was tun Mélenchons Wähler?

Stimmempfehlungen ausgeschiedener Kandidaten sind in Frankreich sehr verbreitet, aber wenig wirksam. Aussagekräftiger sind die soziologischen Analysen der Umfrageinstitute. Ihnen zufolge haben die Arbeiter am Sonntag überdurchschnittlich für Mélenchon und Le Pen gestimmt, weshalb eine massive Übertragung durchaus möglich scheint. Macron hat hingegen sein Potenzial an höheren Angestellten bereits weitgehend ausgeschöpft.

Auch diese Berechnungen sind aber letztlich mit Vorsicht zu geniessen. Denn sie sind ausserstande, den moralischen und den menschlichen Faktor zu integrieren. Diesbezüglich hat sich in Frankreich aber viel verändert. Noch beim letzten Präsidentschaftsduell von 2017 hatte die «republikanische Front» gegen die Rechtsextremen funktioniert. Für den Vater Jean-Marie Le Pen, dann auch für seine Tochter Marine zu stimmen, galt als schändlich. Ein «cordon sanitaire» (Sperrgürtel) grenzte die Nationalisten in die Schmuddelecke der stolzen weltoffenen Republik aus.

TV-Wahlabend in Paris Bild: keystone

Doch Marine Le Pen hat seit ihrer ersten Präsidentschaftskandidatur von 2012, als sie nur 17,9 Prozent Stimmen erhalten hatte, hart an sich gearbeitet. Sie vermeidet heute das Reizthema Immigration und gibt sich rundum moderat. Nachdem sie beim TV-Streitgespräch von 2017 gegen Macron mit ihrer Aggressivität ein Debakel erlitten hatte, gibt sie sich nun aufgeschlossen und geläutert. Am liebsten spricht sie in Talkshows über ihre Hauskatzen oder das Versprechen, die Sozialhilfe für arme Bürger zu erhöhen. Dass diese Zuschüsse finanziert werden, indem sie den Ausländern gekürzt oder vorenthalten werden, verschweigt Le Pen gerne, auch wenn es in ihrem Programm steht.

Den Gipfel der Verstellung erreichte die 53-jährige Populistin vergangene Woche, als sie, die für ihre Schimpftiraden bekannt ist, Macron vorwarf, er spreche «fieberhaft und aggressiv». Am Sonntagabend lächelte sie sich minutenlang durch ihren Wahlauftritt und sprach von ihrem «Glück».

Eigentlich ganz sympathisch

Die Darbietung wirkt. Im trauten Gespräch räumen Franzosen gerne ein, Le Pen sei «eigentlich ganz sympathisch». Der konservative Ex-Minister Luc Ferry sagte am Wahlabend, er hätte «persönlich nichts gegen Le Pen» – wenn nur ihr Wirtschaftsprogramm nicht so mies wäre. Ob es das geglättete Image der Kandidatin ist oder ein «trumpisierte» Umfeld: Für das «Rassemblement National» (RN) von Marine Le Pen zu sein, ist heute fast banal. (((Der linkslastige Politologe Gérard Le Gall offenbarte dies unfreiwillig, als er am Montag meinte, die Wähler stünden nun vor einer «schwierigen Wahl» zwischen Macron und Le Pen. Bei den Wahlen 2017 hätte er eine Stimme für Le Pen noch zweifellos für «undenkbar» erklärt.)))

🇫🇷 Françaises, Français, n'écoutez pas ceux qui cherchent à vous démoraliser, à vous démobiliser, à débrancher le peuple.



Usez de votre droit de vote pour vous défendre. Les 10 et 24 avril, allez voter !



Si le peuple vote, le peuple gagne ! #DimancheJeVoteMarine pic.twitter.com/ZNxOPNFhIm — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 8, 2022

Der Wandel in der Wahrnehmung Le Pens ist subtil, aber genügend, um auch den mentalen Sperrgürtel um ihre Partei RN zu sprengen. Die konservativen Politiker wahren zwar noch die «republikanische Front». Unpolitisierte Wähler sind dagegen anfällig für die Schalmeien aus dem rechten Eck. Immer wieder hört man den Spruch: «Rechte, Linke, Grüne, jetzt Macronisten – wir haben schon alles versucht. Jetzt versuchen wir einmal Marine.» Sogar ihr Vater, den die sympathische «Marine» 2015 eigenhändig aus der vom ihm gegründeten Partei geworfen hatte, ist jetzt überzeugt: «Meine Tochter ist die zukünftige Präsidentin der Republik.»