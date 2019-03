Frau verunfallt bei der Autobahnausfahrt in Sempach und verletzt sich leicht

Nach Überfall auf eine Imbissbude: Polizeihund spürt mutmasslichen Täter auf

In der Nacht auf Sonntag hat die Luzerner Polizei in Menznau einen Mann festgenommen, welcher vorher mutmasslich in Willisau ein Imbisslokal überfallen hat. Wichtige Hilfe kam dabei von einem Polizeihund.