Frauenhandel Die Methode Andrew Tate: Die Spurensuche in Rumänien zeigt, was hinter dem Kriminalfall steckt Ein US-Kickbox-Weltmeister verspricht sich in Rumänien käufliche Gesetzeshüter und investiert ins Pornogeschäft. Doch nun rüstet das Land im Kampf gegen Menschenhandel auf. Die Geschichte eines Blenders, der selbst zum Getäuschten geworden ist.

Rumänische Tristesse – Ort der Verbrechen? Andrew Tates Villa im rumänischen Dorf, das wir zum Persönlichkeitsschutz der Opfer nicht nennen. Bild: Paul Flückiger

«Hier leben nur unsere Reichen», sagt Oviedu, mein Fahrer, und hält an einem grobmaschigen Gitterzaun, an dem die von Schlaglöchern übersäte Drumul-Bisericii-Strasse jäh endet. In meinem Rücken, 100 Schritte entfernt, steht das Anwesen von Andrew Tate. Ein grüner Bretterzaun zur Rechten schützt das kleine, ältere Anwesen vor aufdringlichen Blicken. Zur Linken befindet sich «Andrew Tate’s Gym», ein Fitnessstudio mit seinem Namen also, vor dem oft gleich mehrere Ferraris stünden. Das 24/7-Fitnessstudio entpuppt sich als ältere Fabrikhalle.

In diesem rumänischen Dorf - wir nennen es zum Schutz möglicher Opfer von Frauenhandel bewusst nicht beim Namen – hat vergangenen Dezember eine Razzia der rumänischen Polizei stattgefunden, die die Internet-Community weltweit in Atem hielt. Denn der gefilzte Villenbesitzer Andrew Tate (36) hatte auf Tiktok mehr Aufrufe als es Menschen auf der Erde gibt, nämlich 11 Milliarden. Auf Twitter hat er seit seiner Wiederzulassung durch Elon Musk über 5 Millionen Anhänger. Das ist sehr sehr viel in dieser virtuellen Welt.

Draussen in der Realität, auf dem Areal, nahmen rumänische Gesetzeshüter Tate fest, dazu auch seinen jüngeren Bruder Tristan (34) und zwei Frauen, darunter eine rumänische Ex-Polizistin. Auf die heisse Spur kamen die Polizisten gerüchtehalber wegen einer Pizzabox, die es nur in Rumänien gibt. Mit dieser Box im Hintergrund hatte sich Tate im Internet über die Klima-Aktivistin Greta Thunberg lustig gemacht. Die rumänische Polizei bestreitet, dass die Pizzabox sie zu Tates Anwesen geführt habe. Vorgeworfen werden ihm und seinen drei Komplizen Menschenhandel und Zwangsprostitution. Andrew Tate allein noch eine Vergewaltigung. Insgesamt sechs Opfer sind mittlerweile identifiziert, darunter mindestens eines minderjährig.

Hat er seine Rolle abgelegt? Andrew Tate (Mitte), an derselben Handschelle wie sein Bruder Tristan Tate (rechts). Bild: Keystone

Inzwischen wurde die Untersuchungshaft für Andrew und Tristan Tate gerade das zweite Mal – auf Ende März – verlängert.

Sexismus, Kriminalität – Andrew Tate will bloss eine Rolle gespielt haben

Tates Villa wird scharf bewacht. Hier muss einer wohnen, der sich fürchtet. Dies ist der Ort, den die rumänische Polizei erstmals bereits im April 2022 durchsucht hatte, nachdem ein US-Bürger sich bei seiner Bukarester Botschaft beklagt hatte, seine Ex-Freundin würde in dem Anwesen festgehalten und zu Internet-Pornos gezwungen. Damals zogen die Gesetzeswächter wieder ab und es geschah nichts. Mitte Januar nun wurden bei einer dritten Razzia 15 Luxusautos im Wert von 3,6 Millionen Franken beschlagnahmt. Dazu Pistolen, Messer und viel Bargeld.

Alles Humbug, kommentiert Andrew Tate: «Frag sie nach Beweisen und sie geben dir keine, weil es keine gibt», sagte Tate einem Reporter bei einem Gerichtstermin in Bukarest im Januar. «Die Wahrheit über diesen Fall kommt bald ans Licht», versprach das Internet-Idol. Inzwischen ist über ein Monat verstrichen und Andrew Tate hat sich nur über die Kakerlaken in seiner Bukarester Zelle beklagt. Sein rumänischer Anwalt, wiederholt immer noch gebetsmühlenartig, es gäbe «keine Beweise» gegen seinen Klienten und Andrew Tate habe auf seinen Social Media-Kanälen «nur eine Rolle» gespielt.

Eigenes Logo, beschlagnahmte Boliden: Andrew Tates beachtlicher Wagenpark. Bild: Keystone

Tates Rolle dort war indes besonders frauenverachtend, was ihm selbst bei Tiktok eine Kontosperrung einbrachte. In seiner «Hustler’s University» leitete er Zehntausende Abonnenten an, «richtige Männer» zu werden, die schnelle Autos und viel Geld lieben und wissen, dass Frauen minderwertig und ihr Besitz seien.

Angeblich über 20 Millionen Dollar soll Tates Anwesen wert sein. Der Fitnessclub könnte ein Filmstudio getarnt haben, in dem Pornofilme für Internet-Plattformen wie OnlyFans hergestellt worden sind. Laut der rumänischen Sonderstaatsanwaltschaft für Terrorismus und Organisiertes Verbrechen handelte es sich bei den Darstellerinnen um teilweise mit Gewalt gezwungenen Frauen.

Besonders beliebt unter Menschenhändlern: Die Loverboy-Masche

Darüber hinaus soll Tate laut Staatsanwaltschaft mindestens sechs Rumäninnen unter falschen Heiratsversprechen ins Ausland, darunter die USA, gelockt haben. Dort mussten sie anschaffen gehen.

Diese so genannte «Loverboy»-Methode macht in Rumänien seit Mitte der Zehnerjahre kriminelle Karriere. Tate war 2016 aus England nach Rumänien gezogen, weil dort die Justiz leicht bestochen werden könne, wie der Influencer auf seinen Social-Media-Kanälen damals freimütig begründete.

Rumänien, das von der Europäischen Kommission seit seinem EU-Beitritt 2007 immer wieder wegen Problemen mit der Justiz gegeisselt wird und gerade erneut an der seit Jahren angestrebten Aufnahme zum Schengenraum gescheitert ist, könnte sich durch eine saubere Aufklärung des Andrew-Tate-Skandals einiges an Goodwill einspielen. Denn seit Jahren gilt das nach Bulgarien zweitärmste EU-Mitglied als Hauptquelle der Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution.

Bei der von der EU ausgewiesenen Statistik zum Menschenhandel steht das Land immer wieder zuoberst. Laut der letzten nationalen Statistik von 2021 sind 90 Prozent davon Frauen, die Hälfte ist minderjährig, 80 Prozent werden zur Sexarbeit gezwungen. Wenn die Frauen ins Ausland geschleust werden, dann vor allem nach Grossbritannien, Deutschland, Italien und Spanien. Und es handle sich bei den Zahlen nur «um die Spitze des Eisbergs», sagt die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson.

Vor zwei Jahren hat Rumänien nach jahrelangen Mahnungen durch Brüssel und den Europarat in Strassburg eine Sonderabteilung für die Bekämpfung des Menschenhandels eingerichtet. Der Fall von Andrew Tate ist der erste grosse Fall dieser «Sonderkommission Frauenhandel».

Bukarest tut sich allerdings schwer mit der Vermittlung dessen, was im Falle Andrew und Tristan Tate vorgeht und welche Bedeutung dieser VIP-Fall für das Land hat. Die Behörde, die gegen den Menschenhandel vorgeht, ist schlecht dotiert. Nur sieben Staatsanwälte müssen einen riesigen Berg von Menschenhandelsfällen abarbeiten.

«Wir jedenfalls unternehmen alles, was wir nur können; wir sind auch auf allen Kanälen von Social Media aktiv», erzählt Mihaela Dragus, die Sprecherin der «Nationalen Behörde für die Prävention des Menschenhandels». Die Agentur des Innenministeriums mit ihrem mehreren Dutzend Angestellten befindet sich in einem älteren Bürohaus im Bukarester Zentrum.

Kennt sich mit der Masche der Loverboys aus: Mihaela Dragus von der rumänischen Behörde gegen Menschenhandel. Bild: Paul Flückiger

In einem Besprechungsraum zeigt sie mir den jüngsten Aufklärungsfilm, der in rumänischen und spanischen Flughäfen gezeigt werden soll. Darin werden nicht nur ausreisewillige Rumäninnen, sondern auch die Kunden der rumänischen Sexarbeiterinnen in Spanien direkt angesprochen. Ein Drittel der Sexarbeiterinnen in Spanien stamme aus Rumänien, erzählt Dragus, und viele von ihnen seien mit der «Loverboy»-Methode dorthin gelockt worden.

Vor allem jungen Rumäninnen würden dabei – oft im Internet – vorgegaukelt, jemand in einem beliebten Auswanderungsland habe sich in sie verliebt. Die Frauen würden so ins Ausland gelockt, wo angeblich eine Hochzeit auf sie warte, manchmal dazu noch ein legaler Job in einem Laden oder als Altenpflegerin. Sobald sie am Flughafen ankämen, würde ihnen der Pass abgenommen, oft würden sie vergewaltigt, geschlagen und dann zur Prostitution gezwungen. «Viele Opfer erkennen sich gar nicht als solche an, denn sie lieben ihren Peiniger», sagt Dragus. Das sei das Schlimmste, findet sie. «Die Loverboy-Methode ist die fieseste überhaupt, denn der Verbrecher hat sich im Herzen seines Opfers eingenistet», sagt sie.

Den Fall Tate kann die Regierungsbeamtin Dragus nicht kommentieren. Für sie aber ist klar: Das Wettrennen um Klicks und Zahl von Followern in den sozialen Medien spielt den Loverboys in die Hände. Einem, der darüber hinaus Internet-VIP mit kontroversem Männlichkeitswahn ist im besonderen Mass.