«Frecce tricolori» Auto getroffen: 5-jähriges Mädchen stirbt bei Absturz von Kunstflugstaffel nahe Turin Gemäss italienischen Medien stürzte in der Nähe von Turin ein Flugzeug der Kunstflugstaffel «Frecce Tricolori» ab. Dabei traf es ein Auto. Ein Mädchen wurde getötet – der Bruder, die Eltern und der Pilot überlebten verletzt.

Die Frecce Tricolori, hier bei einem Flug über Rom. Ettore Ferrari / EPA

Ein Flugzeug der Kunstflugstaffel «Frecce Tricolori» stürzte am Samstag in der Nähe des Flughafens Turin-Caselle ab. Das berichten verschiedene italienische Medien übereinstimmend. Der Pilot konnte sich demnach durch einen Fallschirmsprung aus der Kabine retten. Anschliessend zerschellte das Flugzeug auf der Landebahn und fing Feuer.

Incidente aereo di una Freccia Tricolore a Torino, pilota illeso.



Beim Absturz traf das Flugzeug ein Auto, indem eine Familie unterwegs war, so die Medienberichte weiter. Ein 5-jähriges Mädchen kam beim Unfall ums Leben. Sein neun Jahre alter Bruder sowie die Eltern erlitten schwere Verbrennungen.

Nach dem tödlichen Absturz einer Maschine der italienischen Kunstflugstaffel werden Erinnerungen an die Katastrophe von Ramstein von 1988 wach. Maurizio Brambatti / EPA

Erinnerungen an Ramstein 1988

Die «Frecce Tricolori» sind eine Kunstflugstaffel der italienischen Luftwaffe. Sie waren zu einem Flugmeeting in Vercelli im Piemont unterwegs, um an einer Feier zum 100. Jahrestag der militärischen Luftwaffe teilzunehmen. Morgen Sonntag wäre das Jubiläum auch in Turin gefeiert worden, der Anlass wurde aber abgesagt.

Nach dem Unglück eines Flugzeugs der «Frecce Tricolori» werden Erinnerungen wach. Am 28. August 1988 kam es auf der US-Luftwaffenbasis Ramstein in Deutschland zu einer beispiellosen Katastrophe. Flieger der «Frecce Tricolori»-Staffel touchierten sich bei einer Flugformation, worauf es zur Kollision kam. Eines der Flugzeuge rutschte brennend ins Publikum. Etwa 300'000 Menschen waren bei der Flugshow vor Ort. 70 Menschen starben, über tausend wurden verletzt mit meist schweren Brandwunden.