Freiheitskämpfer oder Randalierer? China schlachtet die Proteste in den USA für die eigenen Zwecke aus Pekings Propagandasieg gegen Trump: Mit Freude stützt sich China auf die Ausschreitungen in den USA.

Proteste in der US-Hauptstadt Washington: Eine Steilvorlage für die chinesische Propaganda. Alex Brandon / AP

Proteste Selbst der exzentrischste Drehbuchschreiber hätte sich solch eine historische Gleichzeitigkeit nicht ausdenken können: Während am kommenden Donnerstag der blutigen Niederschlagung der Studentenbewegung am Pekinger Tiananmen-Platz durch die Armee gedacht wird, droht der US-Präsident 31 Jahre später den Demonstranten im eigenen Land mit dem Einsatz seiner Streitkräfte.

«Wo sind die Menschenrechte?», schreibt «Global Times»-Chefredakteur Hu Xijin in einem Zeitungskommentar. Dass ausgerechnet der Leiter des parteitreusten Propaganda-Organs der chinesischen Regierung eine solche Frage stellt, mag zutiefst befremdlich erscheinen. Auf den zweiten Blick ist die Kritik des Journalisten jedoch gar nicht mal so abwegig: «Die US-Politiker zeigen keine Toleranz gegenüber Unruhen, aber haben unzählige Angriffe auf andere Länder gestartet, die nur ihren Rechtsstaat schützen wollen».

Damit spielt Hu Xijin natürlich auf die Proteste in Hongkong an, die sowohl von Republikanern und Demokraten in den USA zu Freiheitskämpfern stilisiert werden – trotz ausschreitender Gewalt.

Zwei-Parteien-System lässt Afro-Amerikanern keine Möglichkeit, Veränderungen herbeizuführen

Mit sichtlicher Freude stürzen sich die staatlichen Medien Pekings auf die eskalierenden Proteste in den USA, kritisieren die Polizeigewalt und auch den systemischen Rassismus. «Die Antwort auf die Proteste offenbart das wahre Gesicht des weltweiten «Leuchtturms der Demokratie», lautet die Überschrift eines Leitartikels in der «Global Times». Ein anderer Titel: «Zwei-Parteien-System lässt Afro-Amerikanern keine Möglichkeit, Veränderungen herbeizuführen».

Nicht erst seit den wüsten Anschuldigungen über den Ursprung des Coronavirus ist der Diskurs zwischen den zwei führenden Weltmächten von «Fake News», Verschwörungstheorien und glatten Lügen geprägt. Was wahr ist, bleibt längst nebensächlich.

Facebook-Likes sind wichtiger als die Wahrheit

Viel wichtiger sind die Likes auf Twitter und Facebook, die durch den grösstmöglichen rhetorischen Paukenschlag erzielt werden. Das wissen natürlich auch die streitlustigen Diplomaten der Kommunistischen Partei.

Wenn etwa die Pekinger Aussenministeriumssprecherin Hua Chunying auf Twitter schreibt: «Wir stehen entschlossen hinter unseren afrikanischen Freunden. Wir verurteilen alle Arten von rassistischer Diskriminierung und Hetze», dann würde man am liebsten erstmal ein paar Dinge klarstellen. Was für ein Weltbild zeigt sich hier, wenn protestierende Afroamerikaner als «afrikanische Freunde» bezeichnet werden? Und wie kann sich die Vertreterin einer Regierung, die ihre muslimische Minderheit in Xinjiang zu Hunderttausenden interniert hat, als Verfechterin gegen Rassismus darstellen?

Gleichzeitig jedoch zeigt sich dieser Tage natürlich die Scheinheiligkeit der US-Regierung. Am Wochenende bezeichnete etwa US-Präsident Donald Trump die Demonstranten vor der eigenen Haustür als «Schlägertypen», ja sogar «Terroristen», und beschuldigt «organisierte Gruppen» als Strippenzieher hinter der Gewalt. Fast Wort für Wort identisch argumentierte die chinesische Staatsführung gegen die eskalierenden Proteste in Hongkong letztes Jahr.