Fünf Topjobs zu vergeben – Kompletterneuerung der EU-Führung Die Führung der EU muss nach der Europawahl komplett erneuert werden – die Mandate enden alle noch im Verlauf dieses Jahres. Die Neubesetzung ist ein Drahtseilakt. Es gilt, ein fein tariertes Gleichgewicht zu finden.

Nach den EU-Wahlen muss nicht nur für Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ein Nachfolger gefunden werden. Vielmehr wird die gesamte EU-Spitze erneuert: Ratspräsident Donald Tusk, Aussenbeauftragte Federica Mogherini, Parlamentspräsident Antonio Tajani und EZB-Chef Mario Draghi – alle ihre Mandate enden im Verlauf dieses Jahres.

Bei der Neubesetzung der Top-Jobs muss ein Gleichgewicht gefunden werden, welches Parteien, Regionen und Geschlechter in der EU abbildet. Die Schwierigkeit: Die Variablen dieser Gleichung beeinflussen sich gegenseitig. Wenn zum Beispiel der Deutsche Manfred Weber Kommissionspräsident wird, kann Bundesbank-Chef Jens Weidmann nicht an die EZB-Spitze kommen. Als «dreidimensionales Schachspiel» beschreibt es ein hoher EU-Beamter. In Brüssel brodelt die Gerüchteküche.

EU-Kommissionspräsident ist der wichtigste Posten in der EU. Er leitet die Exekutivbehörde mit über 33 000 Beamten und ist quasi der «EU-Premierminister». Er wird von den Regierungschefs vorgeschlagen und muss vom EU-Parlament für die Amtszeit von fünf Jahren bestätigt werden.



Amtsinhaber:

Jean-Claude Juncker (64), Christdemokrat, CSV, Luxemburg



Amtsanwärter:

Michel Barnier (68) Christdemokrat (Les Républicains) Frankreich

Margrethe Vestager (51) Liberale (Radikale Venstre) Dänemark

Manfred Weber (46) Christdemokrat (CSU) Deutschland

EU-Ratspräsident organisiert und leitet die Sitzungen des Europäischen Rats, des Gremiums der Staatsund Regierungschefs, und ist die Nummer 2 in Brüssel. Er wird per qualifizierter Mehrheit gewählt, und seine Amtszeit beträgt 2,5 Jahre (mit max. einmaliger Verlängerung).



Amtsinhaber:

Donald Tusk (62) Christdemokrat (Bürgerplattform), Polen



Amtsanwärter:

Dalia Grybauskaite (63) parteilos, Litauen

Mark Rutte (52) Liberaler (VVD), Niederlande

Charles Michel (43) Liberaler (Mouvement Réformateur), Belgien

EU-Aussenbeauftragte ist die «Aussenministerin» der Europäischen Union und kümmert sich um die Aussen- und Sicherheitspolitik. Sie hat einen Spezialstatus und ist von der Kommission relativ unabhängig. Die Macht dieser Funktion wird mit der Bedeutung der Aussenpolitik wahrscheinlich zunehmen.



Amtsinhaberin:

Federica Mogherini (45) Sozialdemokratin (Partito Democratico), Italien



Amtsanwärter:

Frans Timmermans (58) Sozialdemokrat (PvDA), Niederlande

Didier Reynders (60) Liberaler (Mouvement Réformateur), Belgien

Josep Borrell (72) Sozialdemokrat (Sozialistische Partei Kataloniens), Spanien

EU-Parlamentspräsident leitet die Sitzungen der 751 EU-Abgeordneten und vertritt das Parlament gegenüber den restlichen EU-Institutionen. Weiss er seine Funktion auszuspielen, wie es zum Beispiel Ex-Präsident Martin Schulz tat, kann er durchaus Einfluss auf die Politik der EU nehmen.



Amtsinhaber:

Antonio Tajani (65), Christdemokrat (Forza Italia), Italien



Amtsanwärter:

Erkki Liikanen (68) Sozialdemokrat (SDP), Finnland

Jens Weidmann (51) parteilos, Deutschland

François Villeroy de Galhau (60) parteilos, Frankreich

EZB-Chef steuert als Direktoriumsvorsitzender der Europäischen Zentralbank (EZB) die Geschicke der Eurozone. Sein Einfluss ist beträchtlich, wie man in der Eurokrise gemerkt hat. Er wird von den Staats- und Regierungschefs für eine Amtszeit von 8 Jahren gewählt.



Amtsinhaber

Mario Draghi (71), parteilos, Italien



Amtsanwärter

Erkki Liikanen (68) Sozialdemokrat (SDP), Finnland

Jens Weidmann (51) parteilos, Deutschland

