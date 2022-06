Kommentar Für Macron wird es ungemütlich: Mélenchon verpasst dem Präsidenten mehr als nur einen Denkzettel Nach der ersten Runde der französischen Parlamentswahlen liegen die beiden Kontrahenten gleich auf. Macron sieht sich mit viel Hass konfrontiert. Stefan Brändle Drucken Teilen

Hat die Präsidentschaftswahlen verloren, trumpft bei den Parlamentswahlen aber auf - vorerst: der Chef des linken Bündnisses «Nupes», Jean-Luc Mélenchon. Keystone

Frankreichs Linke ist zurück: Mit diesem Fazit endet die erste Runde der Parlamentswahlen. Jean-Luc Mélenchon hat mit seiner linken «Volksunion» (Nupes) rund 25 Prozent der Stimmen erzielt, etwa gleich viel wie das Mittebündnis um Präsident Emmanuel Macron.

Der Staatschef hat zwar laut den Politauguren am meisten Chancen, im zweiten Wahlgang âm nächsten Sonntag eine Mehrheit in der 577-köpfigen Nationalversammlung zu erringen. Das ist aber in erster Linie eine paradoxe Folge des Mehrheitswahlrechts: Die Sitzverteilung wird nicht proportional berechnet, sondern aufgrund des Resultates in jedem Wahlkreis.

Sollte sich Macron in einer Woche doch noch gegen die «Volksunion» durchsetzen, bliebe ihm die Schmach erspart, Mélenchon zu seinem Premierminister ernennen zu müssen. Das ist aber auch schon alles. Macron hat gegenüber den Parlamentswahlen von 2017 fast acht Prozent Stimmen eingebüsst. Dies und die rekordhohe Stimmenthaltung zeugen vom Frust, bisweilen gar Hass auf Macron.

Sozialisten, Grüne, Kommunisten und Mélenchons «Unbeugsame» werden ihm das Leben schwer machen, sehr schwer. Mit den Rechtspopulisten von Marine Le Pen – die nur etwa zwanzig oder dreissig Abgeordnete zählen wird – werden sie Macron in die Zange nehmen. Der Elysée-Herrscher, der nicht vom hohen Ross steigen wollte, muss aufpassen, dass er nicht bald gestoßen wird.