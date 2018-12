«Gelbwesten»-Blockaden in mehreren französischen Städten

In Frankreich hat es am Samstag wieder an zahlreichen Orten Proteste der «Gelbwesten» gegeben. Wie der Radionachrichtensender Franceinfo berichtete, versammelten sich rund 100 Menschen in Strassburg bei der Europabrücke, die nach Deutschland führt.