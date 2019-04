Geldwäscherei: Gulnara Karimowa übt scharfe Kritik an Haftbedingungen Gegen die Tochter des 2016 verstorbenen Präsidenten Usbeskistans - Gulnara Karimowa - läuft unter anderem ein Strafverfahren wegen Geldwäscherei. Sie wird derzeit in ihrer Heimat gefangen gehalten. Nun kritisiert ihr Verteidiger die unhaltbaren Haftzustände. Balz Bruppacher

Gulnara Karimowa wird derzeit in ihrer Heimat Usbekistan festgehalten. (Bild: Yves Forestier/Getty Images)

Die Tochter des 2016 verstorbenen Präsidenten Usbekistans wird nach Darstellung ihres Schweizer Pflichtverteidigers in ihrer Heimat unter unhaltbaren Zuständen gefangen gehalten. Gulnara Karimowa habe keinen Zugang zu Pflegeleistungen, sei von der Paketpost abgeschnitten und verfüge über keinen unabhängigen usbekischen Anwalt, gab der Genfer Rechtsanwalt Grégoire Mangeat nach einem Besuch seiner Klientin im Frauengefängnis Zangiota auf Anfrage bekannt. «Die totale Willkür geht weiter», sagte er. Es stehe auch nicht fest, wie viele Tage die 46-Jährige noch im Gefängnis verbringen müsse. Und es fehle an einer seriösen Begründung, warum seine Klientin im März vom Hausarrest in das Gefängnis gebracht worden sei.

Gegen Gulnara Karimowa läuft in der Schweiz ein Strafverfahren der Bundesanwaltschaft (BA) wegen Geldwäscherei, Urkundenfälschung und wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung. Die BA hat bereits im Mai 2018 gegen zwei Mitbeschuldigte Strafbefehle erlassen und will im abgekürzten Verfahren den grössten Teil der eingefrorenen Gelder von über 800 Millionen Franken einziehen. Einsprachen Karimowas gegen dieses Vorgehen hat das Bundesstrafgericht abgewiesen (wir berichteten am 1.4.) Diese Entscheide wurden von der Verteidigung aber bereits angefochten. (bbp)