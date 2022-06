Generaldebatte im Bundestag Emotionaler Scholz redet Klartext – und kündigt Raketenwerfer und modernes Flugabwehrsystem für die Ukraine an Hitzige Aussprache im Bundestag und ein Olaf Scholz, der zur Ukraine so klar gesprochen hat wie kaum zuvor. Der Kanzler konterte emotional die Vorwürfe der Opposition.

«Hochschwere Waffe, um diesen komischen Begriff zu benutzen» - Bundeskanzler Olaf Scholz bei seiner Rede im Bundestag. Michael Kappeler/01.06.2022

Generaldebatte im Deutschen Bundestag. Oppositionsführer Friedrich Merz, Fraktionschef der Union aus CDU und CSU, nutzte die Bühne, um SPD-Kanzler Olaf Scholz an den Karren zu fahren. Der 66-Jährige warf Scholz wiederholt Zögerlichkeit vor, wenn es um die militärische Hilfe für die Ukraine geht. Der Kanzler verspreche schwere Waffen wie Panzer, doch die Geräte seien bis heute nicht in der Ukraine angekommen. Merz polterte in Richtung Kanzler:

«Sie reden in letzter Zeit etwas mehr als sonst, aber sie sagen unverändert nichts».

Der von Scholz ausgerufenen «Zeitenwende» folgten keine Taten. «Es gibt nichts, was Sie ausser neuen Schulden mit diesem Worten ‹Zeitenwende› ernsthaft verbinden», moserte der Oppositionschef und kritisierte, Scholz formuliere bloss, dass Putin den Krieg nicht gewinnen dürfe - anstatt klar und deutlich zu sagen: «Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen.»

Scholz: Das sind doch schwere Waffen

Scholz blies in seiner 45-minütigen Rede zu einer Gegenattacke, die es in sich hatte. Vor allem nahm er seinen Kritikern den Wind aus den Segeln, die ihm seit Wochen Zögerlichkeit vorwerfen. Zumindest artikulierte Scholz zum ersten Mal in klaren Worten, wie Deutschland die Ukraine seit Kriegsbeginn militärisch unterstützt - mit Panzerabwehrwaffen, Flugabwehrraketen, Maschinengewehren, Millionen Schuss Munition, mit zugesagten Panzerhaubitzen und Gepard-Flugabwehrpanzern.

Der «Gepard» ist noch immer nicht in der Ukraine angekommen, das gepanzerte Gefährt soll aber bald schon ins Kriegsgebiet geliefert werden. Der Gepard - laut Scholz von der Ukraine explizit gewünscht - sei eine «hochschwere Waffe, um diesen komischen Begriff zu benutzen», sagte Scholz, spürbar echauffiert. «Was sollen das denn anderes als schwere Waffen sein?», fragte er in Richtung Merz. Und fügte hinzu:

«Das ist doch einfach dahergeredetes Zeug, dass Sie hier vortragen.»

Scholz warf dem Oppositionschef unter tosendem Applaus seiner Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP zudem Überheblichkeit vor, wenn dieser verlange, Deutschland müsse Kriegsziele definieren. «Es ist fehl am Platz, wenn hierzulande darüber diskutiert wird, was die Ukraine richtigerweise zu entscheiden hat.»

Unterstellt dem Kanzler Untätigkeit und wirft diesem Zögerlichkeit bei der Unterstützung der Ukraine vor: Oppositionschef Friedrich Merz. Omer Messinger/01.06.2022

Der Kanzler - der sich geradezu in Fahrt redete - liess seinen Widersacher Merz auflaufen, als er überraschend die Lieferung weiterer und vor allem schwerer Waffen ankündigte. Deutschland schickt demnach vier Modelle des Raketenwerfers Mars II aus Bundeswehrbeständen in die Ukraine. Der aus deutscher Herstellung stammende Raketenwerfer kann präzise Ziele in bis zu 40 Kilometern Entfernung treffen und zwölf Flugkörper in einer Minute verschiessen.

Die Ukraine sichere zu, damit keine Ziele auf russischem Territorium anzugreifen. Die US-Verbündeten übernehmen die Ausbildung an dem Gerät, das bereits Ende Juni in die Ukraine geliefert werden soll. Ausserdem kündigte Scholz an, dass Deutschland die Ukraine mit dem Luftabwehrsystem Iris-T ausrüsten wird. Es sei das modernste Flugabwehrsystem, über das Deutschland verfüge. Scholz:

«Damit versetzen wir die Ukraine in die Lage, eine ganze Grossstadt vor russischen Luftangriffen zu schützen.»

Damit erfüllt Deutschland eine seit lange bestehende Forderung seitens der Ukraine nach Luftabwehrsystemen, um sich besser vor Angriffen durch Kampfjets, Helikopter, Drohnen oder Raketen zu schützen. Laut Scholz sollen auch die angekündigten Panzerhaubitzen in den nächsten Wochen in der Ukraine eintreffen.