Ghislaine Maxwell Start des Prozesses gegen Epstein-Vertraute in New York: Riesiges Interesse vor dem Gericht, harziger Beginn im Innern Vor Bundesgericht in New York hat am Montag das mit Spannung erwartete Verfahren gegen Ghislaine Maxwell begonnen, die Vertraute des gestorbenen Financiers und Sexualverbrechers Jeffrey Epstein.

Ghislaine Maxwell muss sich den schweren Vorwürfen der Staatsanwaltschaft stellen. Gerichtszeichnung: Elizabeth Williams/AP

Die ersten Schaulustigen tauchten in den frühen Morgenstunden vor dem Gerichtsgebäude in New York City auf. Selbst die bittere Kälte konnte eine junge britische Anwältin nicht abschrecken. Sie hoffe, sagte sie, dass sie während des mit Spannung erwarteten Prozesses gegen Ghislaine Maxwell, die langjährige Weggefährtin des verstorbenen Sexualverbrechers Jeffrey Epsteins, Einblick in den amerikanischen Gerichtsalltag bekommen werde. «Ich hoffe, der Aufwand wird sich lohnen», sagte die Anwältin, die ihren Namen nicht nennen wollte, und die sich bereits vor 5 Uhr in die Schlange vor dem Gerichtsgebäude eingereiht hatte.

Dawn at the Thurgood Marshall US Courthouse in NY where Sex trafficking trial of Ghislaine Maxwell starts today. pic.twitter.com/9oNg8Ftu8o — julie k. brown (@jkbjournalist) November 29, 2021

In den ersten Stunden des Verfahrens allerdings wurden diese Hoffnungen nicht erfüllt. Richterin Alison Nathan führte zwar souverän durch das Vorgeplänkel, mit dem jeder Prozess vor Bundesgericht beginnt. Weil aber zwei der ausgewählten Geschworenen Zweifel an ihrer Einsatzfähigkeit äusserten, musste die erfahrene Richterin zu aussergewöhnlichen Massnahmen greifen: Kurzerhand kontaktierte sie den Arbeitgeber eines anonymen Geschworenen an, um sicherzustellen, dass diese Person während des ganzen Zeitraums des Prozesses den vollen Lohn bekommen wird.

Dieses Hin und Her dauerte fast vier Stunden; derweil sassen Anklage und Verteidigung im Gerichtssaal 318 des stattlichen Court House in Manhattan meist bloss herum. Maxwell selbst, 59 Jahre alt, schien streckenweise vertieft in Gerichtsakten zu sein. Manchmal spielte die Britin mit ihren dunklen Haaren. Die New Yorker Staatsanwaltschaft beschuldigt Maxwell, in den Neunzigerjahren dem mysteriösen Financier Epstein als Zuhälterin von Mädchen gedient zu haben, die dieser sexuell missbrauchte. Bei einigen dieser illegalen Handlungen habe sich auch selbst mitgewirkt, heisst es in der Anklageschrift.

Ein Bild von Ghislaine Maxwell aus dem Jahr 2013. Rick Bajornas / AP

Grosses Interesse der britischen Medien

Für das interessierte Publikum wiederum waren im Gerichtssaal nur einige wenige Stühle reserviert. Stattdessen waren fünf stattliche Räume für Medienschaffende und Schaulustige reserviert; in diesen konnte das Publikum die (zu Beginn spärlichen) Wortmeldungen auf viel zu kleinen Bildschirmen mitverfolgen. (Verfahren vor Bundesgericht werden gemeinhin nicht im Fernsehen übertragen; auch ist es den meisten Journalisten und Zuschauerinnen verboten, ein Smartphone, ein Fotoapparat oder ein Aufnahmegerät auf sich zu tragen.)

Auffallend war, wie gross das Interesse britischer Medienschaffenden am ersten Prozesstag waren: Sämtliche federführenden Blätter und Fernsehsender waren mit Reporterinnen oder Reportern vor Ort; stellenweise hörte sich die Umgebung des Thurgood Marshall Court Houses an, als befände es sich in London. Hof hielt zum Beispiel die Journalistin Vicky Ward, die 2003 für die Zeitschrift «Vanity Fair» einen der ersten kritischen Artikel über Jeffrey Epstein geschrieben hatte. So erzählte Ward die Anekdote, wie sie damals habe Sicherheitspersonal anstellen müssen, um die Intensivstation zu bewachen, auf der sich ihre Zwillinge zu bewachen, nachdem Epstein Drohungen gegen sie und ihre Familie ausgesprochen hatte.

Prozess könnte bis nach Weihnachten dauern

Nachdem sämtliche Hürden übersprungen waren, liess Bundesrichterin Nathan den 18 Geschworenen – ungefähr zur Hälfte Frauen – den Amtseid abnehmen. 12 dieser 18 Geschworenen werden am Ende des Prozesses entscheiden müssen, ob Maxwell die Straftaten begangen hat, die ihr die New Yorker Staatsanwaltschaft vorwirft. Die Richterin rief den Jury-Mitgliedern erneut in Erinnerung, dass sie den Fall, den sie nun zu beurteilen haben, nicht in der Öffentlichkeit diskutieren dürften. Sie tönte auch an, dass sie mit einem Verfahren rechnet, das bis in die Altjahreswoche dauern könnte.