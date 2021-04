Gipfeltreffen US-Präsident Biden will sich mit seinem russischen Amtskollegen aussprechen – die Schweiz wäre ein guter Austragungsort Der amerikanische Präsident schlägt Wladimir Putin vor, sich zu einer Aussprache zu treffen – vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen im bilateralen Verhältnis. Das Treffen solle in einem «Drittstaat» stattfinden, sagt das Weisse Haus.

Der damalige Vizepräsident und heutige Präsident der USA Joe Biden trifft den russischen Präsidenten Wladimir Putin (r.). (Archivbild 2011) Zemlianichenko/AP

Der Krieg der Worte zwischen den USA und Russland spitzt sich zu. Am Dienstag sagte der stellvertretende russische Aussenminister Sergei Rjabkow, Washington sei Russlands «Gegenspieler» und setze alles daran, um die Position Moskaus in der Welt zu schwächen. US-Aussenminister Antony Blinken wiederum verurteilte während eines Aufenthalts in Brüssel die russischen «Provokationen» an der Ostgrenze der Ukraine. Er sagte: Washington sei «tief besorgt» über den russischen Truppenaufmarsch, dem grössten an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine seit dem Jahr 2014.

Nun unternimmt US-Präsident Joe Biden den Versuch, die Wogen etwas zu glätten. Während eines Telefongesprächs mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin schlug Biden am Dienstag «ein Gipfeltreffen in den nächsten Monaten in einem Drittstaat» vor. Eine solche Aussprache wäre geeignet, über die zahlreichen Probleme im bilateralen Verhältnis der beiden Länder zu sprechen, verkündete das Weisse Haus sinngemäss in einer Medienmitteilung.

Über den Austragungsort eines solchen Treffens, in das Russland natürlich zuvor einwilligen müsste, lässt sich bisher erst spekulieren. Tatsache ist, dass die Schweiz immer wieder Schauplatz hochrangiger Gespräche war. So trafen sich Ronald Reagan, Präsident Amerikas, und Michail Gorbatschow, Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, im Herbst 1985 in Genf zur Aussprache vor dem Kamin im Maison de Saussure.