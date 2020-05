Gratis Fussballspiele für Spaniens Senioren: Messi & co. sollen die einsamen Rentner aufheitern Spaniens Fussballliga plant eine besondere Aktion für Altersheime, die nach wie vor hermetisch abgeriegelt werden.

Besuch empfangen dürfen Spaniens Rentner zwar nach wie vor nicht. Dafür aber bald gratis Fussball-Schauen. Immerhin. (Bild: Keystone)

Gute Neuigkeiten für Spaniens betagte Senioren: Altersheim­bewohner im von der Coronakrise hart getroffenen Land dürfen die Spiele der Mitte Juni wieder anlaufenden Fussball-Liga kostenlos schauen. Darauf einigten sich das Medienunternehmen Mediapro, das die Übertragungsrechte besitzt, und der spanische Fussball-Ligaverband. Mit der Aktion soll etwas Abwechslung in den Alltag der Altersheime kommen, in denen auch drei Monate nach Ausbruch der Epidemie noch immer strikte Besuchseinschränkungen herrschen.

Mit mehr als 27000 Toten ist Spanien eines der am schwersten betroffenen Länder der Welt. Besonders betroffen waren Spaniens Altersheime, in denen laut Medienschätzungen rund 19200 Menschen an Covid-19 verstorben sind.

Schweizer Altersheime lockern Besuchsregime

Am 12. Juni nimmt die spanische Fussball-Liga ihren Spielbetrieb wieder auf. «Ich bin sicher, dass es am Anfang komisch sein wird, ohne Fans zu spielen, aber ich bin ganz wild darauf, wieder auf dem Platz zu stehen», kündigte Weltfussballer Lionel Messi vom FC Barcelona an. Viele Senioren in Spanien werden sich genauso freuen. Die spanische Fussball-Liga wird im Bezahlfernsehen übertragen. Altersheime können sich nun an den Anbieter wenden und um eine kostenlose Freischaltung der TV-Übertragungen bis zum Saisonende im August bitten.

Auch für Altersheimbewohner in der Schweiz bringt Pfingsten gute Neuigkeiten. In den hauseigenen Restaurants der Altersheime sind ab Samstag wieder Besuche von Angehörigen möglich. Das ist manch einem wohl mindestens so wichtig wie gratis Fussballspiele. (mmm)