Grausiger Fund in Reconvilier BE: Totes Baby in Plastiksack gefunden

In Reconvilier BE haben Privatpersonen am Donnerstag auf einem Parkplatz einen Plastiksack mit einem toten Baby entdeckt. Laut der Polizei handelt es sich um ein neugeborenes Mädchen. Die Herkunft des Babys und die Todesumstände sind noch unklar.