Griechenland Brennende Fähre: Suche nach Vermissten ohne Ergebnis Die Hoffnung, Vermisste in der brennenden italienischen Fähre vor der Insel Korfu zu finden, schwindet. Auf dem schwer beschädigten Schiff herrschen Temperaturen, die Suchaktionen auf den Decks unmöglich machen. Über die Ursachen des Brandes herrscht noch Unklarheit.

(dpa) Die Suche nach Vermissten auf der seit Freitag brennenden italienischen Autofähre «Euroferry Olympia» in der südlichen Adria dauerte am Samstag an. Von den zwölf Menschen, die auf der offiziellen Liste der vermissten Passagiere sind, fehlte jede Spur, berichtete der staatliche griechische Rundfunk. Die Rettungsaktion werde nach wie vor durch die extrem hohen Temperaturen auf den Decks der Fähre erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht, berichteten Reporter vor Ort.

Die Staatsanwaltschaft der Insel Korfu leitete am Samstag eine Untersuchung ein. Der Kapitän und Offiziere der Besatzung der Fähre befinden sich auf der Insel und sollen befragt werden, berichtete der staatliche Rundfunk. Festnahmen gab es zunächst nicht.

Nach noch nicht offiziell bestätigten Informationen stammen sieben Vermisste aus Bulgarien, drei aus Griechenland und jeweils ein Mensch aus der Türkei und aus Litauen. Bei den Vermissten handelt es sich um Lkw-Fahrer, die die Nacht zum Freitag, als der Brand ausbrach, in ihren Fahrzeugen auf den Garagendecks verbracht hatten.

Das Schiff trieb nördlich der griechischen Insel Korfu und wenige Seemeilen vor der albanischen Küste dahin. Schlepper können jedoch die Bewegungen der Fähre kontrollieren. Um die Mittagszeit waren erneut dicke Rauchschaden kilometerweit zu sehen, wie griechische Medien berichteten. Insgesamt sind bislang 280 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Neun Menschen wurden leicht verletzt, einer liege wegen einer schweren Rauchvergiftung in der Intensivstation im Krankenhaus der Ferieninsel Korfu, berichtete der staatliche Rundfunk.

280 Menschen konnten bisher in Sicherheit gebracht werden. Keystone

Ölkatastrophe soll vermieden werden

Sobald die Löscharbeiten vollendet sind, soll das Schiff in einen Hafen gebracht werden. Danach sollen Experten versuchen, den Treibstoff aus dem Wrack der Fähre zu pumpen, um eine Ölkatastrophe zu vermeiden, teilte der griechische Handelsschifffahrtsminister mit. Damit das Schiff nicht führerlos treibt, sind Schlepper vor Ort, die seine Bewegungen kontrollieren.