Griechenland Grossbrand im Flüchtlingslager von Moria: Zwei jugendliche Afghanen wegen Brandstiftung verurteilt Ein Gericht in Griechenland hat zwei minderjährige Afghanen wegen Brandstiftung im Fall des Registrierlagers von Moria auf der Insel Lesbos zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt.

Mehr als 12'000 Menschen wurden durch das Feuer im Flüchtlingslager von Moria obdachlos, darunter 4000 Kinder. Petros Giannakouris / AP

(dpa) Dies berichtete am Mittwoch der staatliche Regionalsender der Insel Lesbos. Sie sollten demnächst in ein Gefängnis für Minderjährige in Mittelgriechenland gebracht werden, hiess es. Ihre Rechtsanwältin werde Berufung eingelegen. Das Urteil sei am Dienstag gefällt worden, hiess es im Bericht weiter.

Ein juristisches Verfahren gegen weitere vier mutmassliche Brandstifter, die erwachsen sind, läuft noch. Das Lager Moria wurde im September 2020 nach einem Grossbrand völlig zerstört. Verletzte oder Tote gab es nicht. Die Migranten, die noch auf Lesbos leben, sind seitdem mehrheitlich in einem provisorischen Zeltlager untergebracht.