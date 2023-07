Griechenland Waldbrand auf Rhodos: Mutter vermisste ihren Sohn und kritisiert Schweizer Botschaft 8000 Menschen haben die vom Feuer betroffene Region auf der griechischen Insel Rhodos verlassen. Eine Schweizerin versucht bereits den ganzen Tag, ihren Sohn zu kontaktieren. Das EDA beobachtet die Lage.

Auf Rhodos spielen sich Szenen wie in einer Apokalypse ab. Tausende Menschen fliehen mit ihren vollgepackten Koffern aus den Hotels der vom Feuer betroffenen Regionen.

Nachdem am Samstagmorgen ein Waldbrand ausgebrochen war, erreichten die Flammen am Nachmittag die Küste südlich der beliebten archäologischen Stätte von Lindos. Dort gibt es Dutzende Hotels, die in dieser Jahreszeit voll ausgebucht sind. Viele der evakuierten Touristen wurden in die Kleinstadt Gennadi gebracht.

Mutter vermisst ihren Sohn – EDA empfiehlt Hotline

Ebenfalls in Gennadi in einem Hotel ist der Sohn von Irene Müller*. «Unser 19-jähriger Sohn ist zum ersten Mal mit seiner Freundin allein in den Ferien. Als die Evakuierung losging, war er aber auf einem Roller-Ausflug», schreibt die besorgte Mutter per Mail an watson. Sie mache sich grosse Sorgen um ihn.

«Seit Stunden können wir unseren Sohn nicht erreichen, wir sind selbst in den Ferien auf Teneriffa und fix und fertig deswegen», schreibt Müller. Die Polizei auf Rhodos könne ihr nicht weiterhelfen, da niemand Englisch spreche. Und: «Auch bei der Schweizer Botschaft geht niemand ans Telefon, das ist fürchterlich!»

Update um 22.40 Uhr: Mutter hat endlich Kontakt mit Sohn

«Unser Sohn hat sich gemeldet, er befindet sich mit mehreren anderen Touristen an einem Strand und das Militär versucht allen zu helfen. Mehr wissen wir aktuell nicht», schreibt die betroffene Mutter am Samstagabend per Mail an watson.

Zwei Männer versuchen, einen Flächenbrand im Dorf Kiotari auf der Insel Rhodos, Griechenland, zu löschen. Obwohl es der Feuerwehr in den letzten Tagen gelungen war, mehrere wiederaufgeflammte Brände auf der Insel zu löschen, breitet sich der Flächenbrand im Norden der Insel weiter aus. Bild: Damianidis Lefteris / EPA

Auf Anfrage von watson beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) teilt dieses mit, dass man die Situation aufmerksam verfolge.

«Die Schweizer Botschaft in Athen steht in Kontakt mit den zuständigen Behörden vor Ort. Schweizer Staatsangehörige und Touristen vor Ort werden angehalten, alle Anweisungen der lokalen Behörden zu befolgen. Schweizer Staatsangehörige können im Bedarfsfall die Helpline EDA kontaktieren unter +41 800 24 7 365 oder via E-Mail helpline@eda.admin.ch. Die Helpline ist 24/7 erreichbar.»