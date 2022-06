Grossbritannien Julian Assange darf ausgeliefert werden – ihm drohen 175 Jahre Haft In Amerika ist er wegen seiner Enthüllungen zur Hassfigur geworden: Jetzt rückt die Überstellung des Wikileaks-Gründers an die USA ganz nah.

Stella Moris, die Ehefrau von Julian Assange, bei einer Pressekonferenz in London. sie sagt, ihr Mann sei unschuldig. Andy Rain / EPA / keystone-sda.ch

Es kam zum Schluss nicht überraschend. Die britische Innenministerin Priti Patel hatte in der Vergangenheit noch nie viel Sympathien mit politischen Aktivisten gezeigt. Sie entschied am Freitagmorgen, dass die Auslieferung von Julian Assange in die USA vonstatten gehen kann. Der Wikileaks-Gründer wird von der amerikanischen Regierung der «unbefugten Enthüllung von Verteidigungsinformationen» beschuldigt.

Wikileaks-Gründer Julian Assange: In den USA drohen ihm 175 Haft. Matt Dunham / AP / keystone-sda.ch

Assange soll geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht haben, wodurch er das Leben von US-Informanten gefährdet hätte. Assange wird auf der Grundlage eines Spionage-Gesetzes angeklagt. Dem 50-Jährigen drohen bis zu 175 Jahre Haft.

Noch ist nicht das letzte Wort gesprochen. Seine Anwälte haben angekündigt, gegen die Entscheidung der Innenministerin Berufung einlegen zu wollen. «Heute ist nicht das Ende des Kampfes», hiess es in einem Statement von Wikileaks. «Es ist der Beginn einer neuen juristischen Schlacht. Wir werden in die Berufung gehen.»

Wenn die Berufung fehlschlägt, müsste Assange binnen 28 Tagen in die USA ausgeliefert werden. Seine Ehefrau Stella Moris sagte, dass ihr Mann «nichts Falsches getan und kein Verbrechen begangen» habe. «Er ist ein Journalist und Publizist und wird bestraft dafür, dass er seinen Job tut.»

Geheime Dokumente der US-Regierung

Die Causa Assange beschäftigt die Weltöffentlichkeit seit mehr als zehn Jahren. Der gebürtige Australier hatte auf der Enthüllungsplattform Wikileaks 2010 und 2011 rund eine Viertelmillion geheime diplomatische Depeschen des US-Aussenministeriums veröffentlicht.

Berühmt geworden ist ein Video aus dem Cockpit eines Apache-Helikopters, das dokumentiert, wie die Piloten das Feuer auf einen Minibus eröffnen. In dem Video, das Assange «Collateral Murder» nannte, ist zu sehen, wie rund ein Dutzend unbewaffnete Zivilpersonen und Journalisten niedergeschossen und somit zu Opfern eines offensichtlichen Kriegsverbrechens werden.

Die aus den Wikileaks-Veröffentlichungen resultierende Flut an kompromittierenden Enthüllungen machte Assange zu einer Hassfigur in den USA. Amerikanische Politiker verlangten die Todesstrafe für den Wikileaks-Chef. In der übrigen Welt brachte ihm die Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen durch US-Streitkräfte einen Journalismus-Preis nach dem anderen ein.

Der Aktivist hatte sich stets gegen eine Auslieferung in die USA gewehrt und dafür ein Jahrzehnt in Unfreiheit in Kauf genommen. Im Juni 2012 flüchtete Assange in die ecuadorianische Botschaft in London und beantragte Asyl, um einer Auslieferung nach Schweden zu entgehen, wo man ihm Sexualdelikte vorwarf. Assange fürchtete, dass er aus Schweden an die USA ausgeliefert würde.

Sieben Jahre lang verblieb er im selbstgewählten Hausarrest, bevor ihm 2019 der neu ins Amt gekommene ecuadorianische Präsident Lenin Moreno den Asylstatus aufkündigte und damit der britischen Polizei erlaubte, ihn in der Botschaft festzunehmen. Seitdem sitzt Assange im Londoner Belmarsh-Gefängnis ein, das von seiner Ehefrau Stella Moris als «britisches Guantanamo» bezeichnet wurde.

Grosse Auswirkungen auf Pressefreiheit befürchtet

Eine Auslieferung von Assange hätte profunde Auswirkungen für die Pressefreiheit. Denn die Veröffentlichung von Dokumenten, insbesondere wenn sie geheim sind, gehört nun einmal zum investigativem Journalismus. Mit der Causa Assange eröffnet sich die Möglichkeit einer globalen Zensur durch US-Behörden. Seine Auslieferung würde einen Präzedenzfall schaffen, nach dem auch andere Journalisten angeklagt werden könnten, sollten sie Berichte veröffentlichen, die der amerikanischen Regierung nicht gefallen, so die Befürchtung von Journalisten- und Menschenrechts-Organisationen.