Grossbritannien Nachfolge von Boris Johnson: Aussenministerin Elizabeth Truss ist kurz vor dem Ziel Zwei Monate nach dem angekündigten Rücktritt von Premierminister Boris Johnson hat die konservative Regierungspartei Grossbritanniens die Nachfolgesuche beendet. Am Montag wird das Ergebnis verkündet.

Die Tory-Kandidaten Rishi Sunak und Elizabeth Truss beim Wahlkampf im Londoner Stadtteil Wembley. Neil Hall / EPA

Bis am Freitagnachmittag mussten die Stimmen der rund 160'000 wahlberechtigten Tory-Parteimitglieder in der Londoner Parteizentrale eingegangen sein. Am Montag soll der siegreiche Name öffentlich verkündet werden. Den Umfragen zufolge steht Aussenministerin Elizabeth Truss schon seit Wochen als Gewinnerin des langwierigen Auswahlverfahrens fest.

Im Nord-Londoner Stadtteil Wembley kamen Tausende von Torys diese Woche zum letzten Wahlkampf-Treffen, dem sogenannten «hustings», zusammen. Wie zuvor schon in mehr als einem Dutzend Städte im Land hielten Aussenministerin Elizabeth Truss und ihr Rivale, Ex-Finanzminister Rishi Sunak, je eine kurze Rede, unterzogen sich dann separat den Fragen eines Moderators sowie des Publikums – ohne direkten Schlagabtausch.

Das Format stellte eine Reaktion auf die erste Phase des Ausleseprozesses dar, als die ursprünglich acht Frauen und Männer mit ungebremster Aggressivität aufeinander losgegangen waren. Am Ende der fünften Abstimmung schickten die Parlamentarier Truss (47) und Sunak (42) ins sechswöchige Schaulaufen vor den Parteimitgliedern.

Ein angeschlagener Gegenkandidat

Weil man unter sich blieb, ähnelten die Veranstaltungen mehr der Beschwörung konservativer Wunschträume als einer ernsthaften Bestandsaufnahme der krisengebeutelten Nation. Diese sorgt sich um den raketengleichen Anstieg der Energiepreise und der Lebenshaltungskosten. Der dringende Appell des früheren Labour-Premiers Gordon Brown sowie hochrangiger Geschäftsleute, die amtierende Regierung solle sich mit den Kandidaten auf ein Hilfspaket einigen, verhallte ungehört.

Der scheidende Premierminister Boris Johnson hinterlässt seinem Nachfolger ein Land im Chaos. Chris Radburn / AP

Dass die Torys sich anschicken, zum dritten Mal eine Frau in die Downing Street Nummer Zehn zu schicken, hat laut Sunder Katwala vom Thinktank «British Future» nichts mit Rassismus zu tun: Sunak sei «weder seine Hautfarbe noch seine Hindu-Religion, sondern die ökonomische Krise» zum Verhängnis geworden. Tatsächlich war der damalige Finanzminister noch im vergangenen Jahr der bei weitem populärste, durch grosszügige Coronahilfen bekanntgewordene britische Politiker.

Im Frühjahr aber erlitt Sunak harte Rückschläge. Dabei wurden vor allem zwei peinliche Tatsachen bekannt: Aus seiner Zeit als Investmentbanker bei JP Morgan besass Millionär Sunak eine Green Card, hatte diese auch nach seinem Einzug ins Unterhaus und in die Regierung beibehalten. Und seine indische Frau Akshata Murthy, eine Modedesignerin und Milliarden-Erbin, hatte den hochumstrittenen Status als Steuer-Ausländerin («non-dom») wahrgenommen und damit dem britischen Fiskus hohe Summen vorenthalten. Der enorme Rufschaden verfestigte den Eindruck von Sunak als einem Technokraten mit einem Mangel an politischem Fingerspitzengefühl.

In den Umfragen weit hinter Labour

Gnadenlos haben Truss‘ Gefolgsleute diese Schwäche ausgenutzt und keine Gelegenheit ausgelassen, um auf das immense Familienvermögen des Rivalen hinzuweisen. Zudem wurde der zurückhaltende Sunak fälschlich als Chef einer Gruppe identifiziert, die den makellosen Premier angeblich «von hinten erdolcht» hatte.

Sunak hatte dem nichts Adäquates entgegenzusetzen. Er beschränkte sich auf höfliche Zweifel an Truss‘ ökonomischen Vorstellungen. Die letzte Kampagnenwoche brachte die Bestätigung des lang feststehenden Trends. Truss durfte in einem Namensartikel fürs Boulevardblatt «Sun» beteuern, wie sehr ihr das Wohl des Landes am Herzen liegt. Hingegen gab Sunak der «Financial Times» ein Interview, das sich wie eine Bewerbung bei seinen früheren Kollegen in der City of London las.

Aussenministerin Elizabeth Truss hat die besten Karten, Premierministerin zu werden. Neil Hall / EPA

Die Reihe haltloser Versprechen der Aussenministerin und mutmasslichen Siegerin werde die Berührung mit der Realität «nicht sehr lang» überleben, prophezeit die konservative «Times», die sich wie die meisten früheren Parteichefs für Sunak aussprach. In den Umfragen liegt die Labour-Opposition (43) deutlich vor der mit sich selbst beschäftigten Regierungspartei (28).