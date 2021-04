AP via CH Media Video Unit

Grossbritannien Verfolgen Sie das Staatsbegräbnis von Prinz Philip live Nur 30 Gäste dürfen bei der Beerdigung für den Mann von Königin Elizabeth II. dabei sein. Verfolgen Sie die Zeremonie hier live.

Auch wenn der am Freitag vergangener Woche verstorbene Prinz Philip kein Staatsbegräbnis wollte, verursacht die Zeremonie mit 30 geladenen Gästen (darunter Prinz Harry, nicht aber seine Frau Meghan) viel Planungsaufwand. Die Vorbereitungen liefen in Anlehnung an die historische schottische Eisenbahnbrücke unter dem Namen «Operation Forth Bridge». Hier der Zeitplan:

14:40 Uhr (15:40 Uhr Schweizer Zeit):

Der Sarg wird aus der Privatkapelle von Schloss Windsor auf einen extra umgebauten Landrover geladen.

14:45 Uhr:

Die Prozession geht durch den Schlosshof vorbei an uniformierten Ehrengarden. Begleitet wird sie von Ehrensalven und Glockengeläut.

14:53 Uhr:

Genau acht Minuten später hält der Landrover am westlichen Eingang der St.-George’s-Kapelle. Die Nationalhymne ertönt. Der Sarg wird in die Kapelle getragen. Begleiten dürfen ihn nur die Angehörigen der Königsfamilie und der Privatsekretär des Verstorbenen.

15:00 Uhr:

Zum Gedenken an den verstorbenen Prinzen gibt es eine nationale Schweigeminute. Danach wird Philip im königlichen Gewölbe zur ewigen Ruhe gelegt. (sas)