Hamburg Acht Tote nach Schüssen in Gebäude der Zeugen Jehovas – «Täter floh ins Obergeschoss und tötete sich selbst» In Hamburg sind am Donnerstagabend in einem Gebäude der Zeugen Jehovas Schüsse gefallen, Polizei und Feuerwehr waren mit einem Grossaufgebot vor Ort. Die Behörden haben am Freitagmittag zur Tat informiert.

Das Wichtigste in Kürze In Hamburg sind am Donnerstagabend in einem Gebäude der Zeugen Jehovas Schüsse gefallen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sind acht Personen ums Leben gekommen – darunter ein ungeborenes Kind und auch der mutmassliche Täter. Er tötete sich gemäss Polizeiangaben selbst. Acht Personen wurden verletzt, vier davon schwer.

Der mutmassliche Schütze stammt nach dpa-Informationen aus Bayern. Der Mann wuchs demnach in dem süddeutschen Bundesland auf, und er ist seit dem Jahr 2015 in Hamburg gemeldet.

Der Mann ist den Behörden nach Informationen aus Sicherheitskreisen nicht als Extremist bekannt gewesen.

An der Pressekonferenz spricht Andy Grote, Hamburger Senator für Inneres und Sport, von der schlimmsten Tat in der jüngeren Geschichte. Video: CH Media

Bei Schüssen in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg sind nach aktuellem Stand acht Menschen tödlich verletzt worden. Zu den Toten zählt die Polizei auch den Täter sowie ein ungeborenes Kind. Die Hamburger Einsatzkräfte haben nach den Worten von Innensenator Andy Grote sehr wahrscheinlich Menschenleben gerettet.

«Wir haben es mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit dem sehr, sehr schnellen und entschlossenen Eingreifen der Einsatzkräfte der Polizei zu verdanken, dass hier nicht noch mehr Opfer zu beklagen sind», sagte er auf der Pressekonferenz zum Amoklauf in der norddeutschen Metropole.

Die Ermittler schliessen auch mögliche Konflikte innerhalb der Glaubensgemeinschaft nicht aus. Polizeipräsident Ralf Martin Meyer sagte am Freitag, es gebe Hinweise auf einen Streit «möglicherweise aus dem Bereich der Zeugen Jehovas». Das müsse geprüft werden, in den Akten habe man dazu nichts gefunden.

Sportschütze mit besonderer Wut auf Zeugen Jehovas. So beschreiben die Behörden Philipp F. CH Media Video Unit

Thomas Radszuweit, Leiter des Staatsschutzes, sagte, die Frage von Streitigkeiten sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Seinen Angaben zufolge hatte der mutmassliche Amokschütze Philipp F. die Hamburger Gemeinde vor anderthalb Jahren freiwillig verlassen, «aber offenbar nicht im Guten».

Täter tötet sich im Obergeschoss des Gebäude selbst

Um 21.15 Uhr bekommt die Hamburger Polizei mehrere Anrufe aus dem Stadtteil Alsterdorf: Es seien Schüsse aus einem dreistöckigen Bürogebäude zu hören, in dem sich Zeugen Jehovas treffen. Eine Unterstützungseinheit für besondere Einsatzlagen ist zufällig in der Nähe und in wenigen Minuten am Tatort, wie Polizeisprecher Holger Vehren berichtet.

Die Beamten dringen in das Gebäude ein und finden mehrere Menschen mit Schussverletzungen. Dann hören sie aus dem Obergeschoss einen Schuss. In einem Raum liegt ein lebloser Mann. Es ist der Täter.

Nach ersten Erkenntnissen wurde in einer Kirche in der Straße Deelböge im Stadtteil #GroßBorstel geschossen. Dabei wurden mehrere Menschen schwer verletzt, einige sogar tödlich. Wir sind mit einem Großaufgebot an Kräften vor Ort. Weitere Informationen folgen. #schießerei #h0903 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) March 9, 2023

Bundeskanzler und Innenministerin bestürzt

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat die tödlichen Schüsse in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg als brutale Gewalttat bezeichnet. Diese Nachricht postete er auf Twitter:

Schlimme Nachrichten aus #Hamburg. Mehrere Mitglieder einer Jehova-Gemeinde sind gestern Abend einer brutalen Gewalttat zum Opfer gefallen. Meine Gedanken sind bei ihnen und ihren Angehörigen. Und bei den Sicherheitskräften, die einen schweren Einsatz hinter sich haben. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) March 10, 2023

Auch die deutsche Innenministerin Nancy Faeser hat sich nach Schüssen während einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas in Hamburg «erschüttert» gezeigt. «Meine Gedanken sind in dieser schweren Stunde bei den Opfern und ihren Angehörigen, bei den Gemeindemitgliedern und auch bei den Einsatzkräften», sagte Faeser der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht zum Freitag. (dpa)