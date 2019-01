Frankreich: Der beleuchtete Triumphbogen in Paris. (Bild: AP Photo/Michel Euler)

Das bekannte London Eye. (Bild: AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Frankreich: Viel Publikum auf der Champs Elysees in Paris. (Bild: AP Photo/Kamil Zihnioglu)

USA: Am Times Square in New York. (Bild: AP Photo/Tina Fineberg)

USA: Grosse Sicherheitsvorkehrungen am Times Square in New York. (Bild: KEYSTONE/AP Photo/Ted Shaffrey)

USA: Am Times Square in New York. (Bild: AP Photo/Adam Hunger)

USA: Am Times Square in New York. (Bild: AP Photo/Craig Ruttle)

USA: Am Times Square in New York. (Bild: AP Photo/Craig Ruttle)

Frankreich: Der beleuchtete Triumphbogen in Paris - auch die «Gelbwesten» nutzen die Plattform für ihren Protest. (Bild: AP Photo/Kamil Zihnioglu)

Frankreich: Menschenmassen auf dem Champs Elysees in Paris. (Bild: Keystone/AP Photo/Kamil Zihnioglu)

Frankreich: Der beleuchtete Triumphbogen in Paris. (Bild: AP Photo/Kamil Zihnioglu)

Deutschland: Feuerwerk beim Brandenburger Tor in Berlin. (Bild: AP Photo/Michael Sohn)

Brasilien: An der Copacabana in Rio de Janeiro. (Bild: AP Photo/Leo Correa)

Brasilien: An der Copacabana in Rio de Janeiro. (Bild: AP Photo/Leo Correa)

Brasilien: An der Copacabana in Rio de Janeiro. (Bild: AP Photo/Leo Correa)

Litauen: Feuerwerk mit beleuchtetem Weihnachtsbaum im Vordergrund in Vilnius. (Bild: Keystone/AP Photo/Mindaugas Kulbis)

Libanon: Grosses Spektakel in Beirut. (Bild: Keystone/ AP Photo/Hassan Ammar)

Irak: In Bagdad treffen sich die Menschen zum Jahreswechsel. (Bild: AP Photo/Khalid Mohammed)

Schottland: Eine Performance-Künstlerin in Edinburgh. (Bild: Keystone/Andrew Milligan/PA via AP)

Russland: Feuerwerk in St. Petersburg. (Bild: AP Photo/Dmitri Lovetsky)

Russland: Feuerwerk über dem Kreml in Moskau. (Bild: AP Photo/Alexander Khitrov)

Russland: Feuerwerk über dem Kreml in Moskau. (Bild: Keystone/AP Photo/Denis Tyrin)

Russland: Gefeiert wird in Moskau trotz Kälte draussen. (Bild: Keystone/AP Photo/Denis Tyrin)

Pakistan: Christen treffen sich zur Messe vor Mitternacht in Lahore. (Bild: Keystone/AP Photo/K.M. Chaudary)

Philippinen: Konfetti-Regen bei einem Einkaufszentrum in der Nähe von Manila. (Bild: Keystone/AP Photo/Bullit Marquez)

Philippinen: Menschen feiern bei einem Einkaufszentrum in der Nähe von Manila. (Bild: Keystone/AP Photo/Bullit Marquez)

Philippinen: Konfetti-Regen bei einem Einkaufszentrum in der Nähe von Manila. (Bild: Keystone/AP Photo/Bullit Marquez)

Indien: Die Bevölkerung feiert den Jahreswechsel am Strand von Mumbai. (Bild: Keystone/AP Photo/Rajanish Kakade)

China: Tänzerinnen bei einer Silvester-Veranstaltung in Peking. (Bild: KEYSTONE/ AP Photo/Ng Han Guan)

China: Alle machen um Mitternacht mit beim Countdown – aufgenommen in Peking. (Bild: KEYSTONE/AP Photo/Ng Han Guan)

China: Viel Publikum versammelt sich auf einem Platz in Peking. (Bild: KEYSTONE/AP Photo/Ng Han Guan)

China: Kinder treten an einer Silvester-Veranstaltung in Peking auf. (Bild: KEYSTONE/AP Photo/Ng Han Guan)

China: Eine Tänzergruppe in Peking. (Bild: KEYSTONE/AP Photo/Ng Han Guan)

Hong Kong: Silvester im Victoria-Hafen. (Bild: KESTONE/AP Photo/Kin Cheung)

Malaysia: Ein Feuerwerk in Kuala Lumpur – im Hintergrund die bekannten Petronas-Twin-Towers. (Bild: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL)

Malaysia: Ein Feuerwerk in Kuala Lumpur – im Hintergrund die bekannten Petronas-Twin-Towers. (Bild: KEYSTONE/AP Photo/Yam G-Jun)

Südkorea: Buddhisten zünden in einem Tempel in Seoul Kerzen an. (Bild: KEYSTONE/AP Photo/Ahn Young-joon)

Südkorea: Kerzen vor einem buddhistischen Tempel in Seoul. (Bild: KEYSTONE/AP Photo/Ahn Young-joon).

Südkorea: Alle warten gespannt auf Mitternacht – grosses Treffen in Seoul. (Bild: KEYSTONE/AP Photo/Ahn Young-joon)

Australien: Grosses Feuerwerk am Hafen von Sydney. (Bild: KEYSTONE/Brendan Esposito/AAP via AP)

Neuseeland: Ein Feuerwerk in Auckland. (Bild: Phil Walter/Getty)