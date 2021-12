Hollywood «Sex and the City»-Star Chris Noth weist Vorwurf sexueller Übergriffe zurück Zwei Frauen beschuldigen den «Mr. Big»-Darsteller, sich an ihnen vergangen zu haben. Er behauptet dagegen, der Kontakt sei einvernehmlich gewesen.

Schauspieler Chris Noth wurde als Mr. Big in der Kultserie «Sex and the City» bekannt. Keystone

Schauspieler Chris Noth werden von zwei Frauen sexuelle Übergriffe vorgeworfen - der 67-Jährige weist die Anschuldigungen als «kategorisch falsch» zurück. «Nein heisst immer Nein - das ist eine Grenze, die ich nicht überschritten habe. Die Begegnungen waren einvernehmlich», wurde Noth von dem Branchenblatt «The Hollywood Reporter» zitiert.

Im Zuge der Neuauflage der HBO-Kultserie «Sex and the City» hätten sich die Frauen im Alter von 40 und 31 Jahren an «The Hollywood Reporter» gewandt. Demnach habe die neuerliche Berichterstattung um die Serie die «schmerzhaften Erinnerungen» an die Vorfälle in den Jahren 2004 in Los Angeles und 2015 in New York geweckt.

Werbepartner zieht TV-Spot zurück

Noth spielte in der HBO-Serie «Mr. Big», den Ehemann von Hauptfigur Carrie. In der Neuauflage «And Just Like That...», die vor einer Woche anlief, ist Noth ebenfalls mit dabei. Sein Serien-Tod sorgte dabei für Aufsehen.

«Mr. Big» erlag nach einem Training auf einem Heimtrainer der US-Marke «Peloton» einem Herzinfarkt. Daraufhin schaltete die Fitnessfirma eine parodistische Fernsehwerbung mit Noth in der Hauptrolle und landete damit einen PR-Coup. Nach den Vorwürfen gegen den Schauspieler wurde die Werbung nun wieder zurückgezogen. (dpa)